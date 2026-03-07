हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एसी, फ्रिज और कूलर चलाने का ये तरीका जान लेंगे तो कम आएगा बिजली बिल, जान लें काम की बात

एसी, फ्रिज और कूलर चलाने का ये तरीका जान लेंगे तो कम आएगा बिजली बिल, जान लें काम की बात

Electric Appliances Using Tips: गर्मी के मौसम में एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल बढ़ने के साथ बिजली बिल भी बढ़ सकता है. लेकिन कुछ आसान तरीकों से बिजली की खपत को कंट्रोल किया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Mar 2026 03:28 PM (IST)
Electric Appliances Using Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. इन चीजों से ठंडक तो मिलती है लेकिन महीने के आखिर में आने वाला बिजली बिल कई बार जेब पर भारी पड़ जाता है. बहुत से लोग मानते हैं कि इन उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल ही बिल बढ़ने की वजह है. जबकि असल में गलत इस्तेमाल भी बड़ी वजह बन जाता है. 

अगर इन्हें सही तरीके से चलाया जाए तो बिजली की खपत काफी हद तक कम की जा सकती है. छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके भी बड़ा फर्क दिख सकता है. सही तापमान, सही टाइमिंग और थोड़ी समझदारी से एसी, फ्रिज और कूलर का इस्तेमाल किया जाए तो आराम भी बना रहता है और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है. जानें तरीके.

एसी चलाते समय रखें यह स्मार्ट सेटिंग

एसी का सही तापमान सेट करना बिजली बचाने का सबसे आसान तरीका है. कई लोग कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए तापमान बहुत कम कर देते हैं, लेकिन इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार 24 से 26 डिग्री के बीच एसी चलाना बेहतर माना जाता है. इससे कंफर्ट भी बना रहता है और बिजली की बचत भी होती है.

एसी का फिल्टर समय-समय पर साफ करना भी जरूरी है. गंदा फिल्टर मशीन पर ज्यादा लोड डालता है. इसके अलावा कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से ठंडी हवा बाहर नहीं जाती. अगर कमरे में पंखा भी साथ में चलाया जाए तो ठंडक जल्दी फैलती है और एसी पर दबाव कम पड़ता है.

फ्रिज इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

फ्रिज घर का ऐसा उपकरण है जो लगभग पूरे दिन चलता रहता है. इसलिए इसके इस्तेमाल में थोड़ी सावधानी रखने से बिजली की अच्छी बचत हो सकती है. सबसे पहले फ्रिज का तापमान जरूरत से ज्यादा कम नहीं रखना चाहिए. सामान्य कूलिंग के लिए मीडियम सेटिंग काफी होती है. 

बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से भी बिजली की खपत बढ़ती है. क्योंकि हर बार अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है. गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से भी मशीन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. खाना ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रखना बेहतर रहता है. इसके अलावा फ्रिज के पीछे की जगह खुली रखना भी जरूरी है. जिससे एयर फ्लो सही बना रहे.

कूलर का सही इस्तेमाल भी बचा सकता है बिजली

कूलर एसी के मुकाबले कम बिजली खपत करता है. लेकिन इसे सही तरीके से चलाना भी जरूरी है. कूलर को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां ताजी हवा आसानी से अंदर आ सके. अगर कमरे में पूरी तरह बंद माहौल रहेगा तो कूलिंग कम हो जाएगी. कूलर की घास या पैड को समय-समय पर साफ करना भी जरूरी है.

क्योंकि गंदगी जमा होने से हवा का प्रवाह कम हो जाता है. पानी की टंकी को भी साफ रखना चाहिए ताकि कूलिंग बेहतर मिले. इसके अलावा जरूरत के हिसाब से ही कूलर की स्पीड रखें. सही रखरखाव और सही इस्तेमाल से कूलर कम बिजली में भी अच्छी ठंडक दे सकता है.

नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 07 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Fridge Utility News AC
