ब्रेकअप के बाद कई लोगों के मन में एक समय ऐसा ख्याल जरूर आता है, जब वह अपने एक्स को फिर से मैसेज करने के बारे में सोचने लगते हैं. कई बार अकेलापन तो कभी पुरानी यादें इसके पीछे की वजह होती है. कई बार सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की शादी की तस्वीर या डेटिंग एप्स पर बार-बार निराशा मिलने के बाद भी यह ख्याल लोगों के मन में आता है कि पुराने रिश्ते को फिर से काॅन्टेक्ट करना शायद सही डिसीजन हो सकता है.

लेकिन रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर मामलों में एक्स को अचानक मैसेज करना इमोशनल जाल साबित हो सकता है. उनके अनुसार ऐसा कदम अक्सर नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों और इमोशनल सहारे की जरूरत से प्रेरित होता है न की किसी ठोस और परिपक्व फैसले से. इसलिए किसी भी मैसेज को भेजने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या यह कदम सही है.



कब एक्स से दोबारा काॅन्टेक्ट करना सही हो सकता है?



एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर कंडीशन में एक्स से बात करना गलत नहीं होता. लेकिन इसके पीछे सही वजह और इमोशनल माइंडसेट होना भी जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ब्रेकअप के दौरान उससे कोई गलती हुई थी और बस सिर्फ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए ईमानदारी से माफी मांगना चाहते हैं तो ऐसा करना एक तरह का क्लोजर दे सकता है. हालांकि इसमें किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला दोबारा बातचीत शुरू करेगा. इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इस स्थिति में है कि जवाब मिले या न मिले या सामने वाला किसी और रिश्ते में हो तो भी वह सहज रह सके, तब ही काॅन्टेक्ट करना सही माना जाता है.



ये भी पढ़ें-मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट

किस कंडीशन में एक्स को मैसेज नहीं करना चाहिए?



रिलेशनशिप रिसर्च बताती है कि बार-बार टूटने और जोड़ने वाले रिश्ते में भरोसा कम हो जाता है और संतुष्टि भी घटती है. इसलिए कुछ कंडीशन में एक्स को काॅन्टेक्ट करना पुराना दर्द फिर से याद दिला सकता है. अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ अकेलापन महसूस हो रहा है या वह बोरियत में पुराने रिश्ते को याद कर रहा हो तो इस समय में मैसेज करना सही फैसला नहीं माना जाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्स को इमोशनल सहारे के रूप में इस्तेमाल करना आगे चलकर और ज्यादा तकलीफ दे सकता है. इस तरह अगर ब्रेकअप की असली वजह अभी मौजूद है जैसे लगातार झगड़ा, अलग-अलग लाइफ टारगेट या खराब कम्युनिकेशन तो दोबारा काॅन्टेक्ट करने से वहीं समस्या है फिर से आ सकती है.

एक्स को मैसेज करने से पहले खुद से पूछे यह सवाल



एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर किसी को फिर से अपने एक्स से काॅन्टेक्ट करने का मन हो तो वह पहले खुद से ईमानदारी से कुछ सवाल पूछे. सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि क्या आप सच में उस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं या सिर्फ रिश्ते में ही होने की उस भावना को. वहीं दूसरा यह कि ब्रेकअप की वजह बनने वाली समस्याएं असल में खत्म हो चुकी है. इसके अलावा यह सोचना भी जरूरी है कि अगर सामने वाला यह बताएं कि वह किसी और के साथ खुश हैं तो क्या आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे. अगर इस सोच से असहजता महसूस होती है तो बेहतर है कि एक्स को फोन करने की जगह किसी करीबी दोस्त से बात करें.

ये भी पढ़ें-हैवी मील के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?