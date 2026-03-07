हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला

दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला

इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने ICC पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं. यह मामला वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम से जुड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 10:29 PM (IST)
मिडल ईस्ट में खराब हालातों के कारण कई टीम अब भी भारत में ठहरने को मजबूर हैं. विशेष रूप से वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम घर नहीं लौट पाई हैं. इसी बीच दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पर बरस पड़े हैं. उन्होंने आईसीसी पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं कि इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप से बाद में बाहर हुआ, लेकिन उसकी टीम वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से पहले घर लौट चुकी है.

वेस्टइंडीज ने अपना आखिरी मैच 1 मार्च को खेला था, जहां सुपर-8 मैच में भारत के खिलाफ हार के बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी. वहीं दक्षिण अफ्रीका 4 मार्च और इंग्लैंड की टीम 5 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था. शनिवार को आईसीसी ने तीनों टीमों के लिए चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था की थी. इंग्लैंड की टीम मुंबई से सीधी लंदन के लिए रवाना हो गई है. वहीं बाकी दो टीम 8 मार्च को अपने-अपने देश के लिए रवाना होंगी. चार्टर फ्लाइट पहले जोहानिसबर्ग जाएगी और फिर एंटीगुआ पहुंचेगी.

माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देकर कहा, "इंग्लैंड गुरुवार को नॉकआउट हुई और आज उसके लिए चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था हो गई. वेस्टइंडीज पिछले रविवार ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, लेकिन अब भी कोलकाता में फंसी हुई है. दक्षिण अफ्रीका के साथ भी यही स्थिति है. यहां पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है. ऐसी परिस्थिति में सब टीमों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए."

आपको बता दें कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने मदद की गुहार लगाते हुए यह तक कह दिया था कि वो बस घर लौटना चाहते हैं. 7 दिन भारत में फंसे रहने के बाद आखिरकार वेस्टइंडीज की टीम घर लौटने वाली है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड को 'चोकर्स' कहकर धमकाया, बोले- अगर भारत के खिलाफ फाइनल नहीं जीते तो...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Mar 2026 10:29 PM (IST)
MICHAEL VAUGHAN T20 World Cup 2026 T20 World Cup
