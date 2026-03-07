केशव प्रसाद मौर्य की हेलीकॉप्टर खराबी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान- 'अब उन्हें नया वाला...'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आमतौर पर तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और राजनीतिक मर्यादा को दर्शाते हैं. ऐसा ही एक वाकया तब देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को लेकर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया, तो उनका जवाब राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ था. उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार करते हुए केशव मौर्य के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. अखिलेश यादव ने कहा, "वो स्वस्थ रहें और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मशीन है और उस मशीन में हम सब उड़ते हैं. हम सब चलते हैं. मशीन हमेशा अच्छी होनी चाहिए."

राजनीतिक मर्यादा का उदाहरण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पत्रकार विवेक के. त्रिपाठी ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा, "राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं. सपा मुखिया का जवाब राजनीतिक मर्यादा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है." चुनाव के इस दौर में जहां नेता एक-दूसरे पर तीखे और व्यक्तिगत हमले करने से नहीं चूकते, अखिलेश यादव के बयान ने दर्शाया कि एक-दूसरे की जान की फिक्र और इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए.

हल्के-फुल्के अंदाज में ली चुटकी

हालांकि, अखिलेश यादव ने अपने इस गंभीर बयान के अंत में अपने जाने-पहचाने मजाकिया अंदाज में एक छोटी सी चुटकी भी ली. उन्होंने कहा, "उन्हें नया हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए... जो अभी नया वाला आया है." उनकी इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोग मुस्कुराने लगे.

अखिलेश यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके इस मर्यादित और मानवीय रवैये की जमकर सराहना कर रहे हैं. यह घटना याद दिलाती है कि कड़े सियासी संघर्ष के बीच भी सौहार्द और मर्यादा बनाए रखी जा सकती है.