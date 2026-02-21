एक्सप्लोरर
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
PAN Aadhaar Link: अगर अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द प्रोसेस पूरी करें. नहीं तो बाद में कई जरूरी काम अटक सकते हैं और ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है.
देश में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही दस्तावेज बेहद जरूरी हैं. इनके बिना आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. बैंकिंग से लेकर टैक्स और निवेश तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है. अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.
Published at : 21 Feb 2026 09:55 AM (IST)
