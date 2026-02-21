अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम

31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेडलाइन दी गई थी. इसके बाद जिन लोगों ने यह काम नहीं किया, उनका पैन इनएक्टिव की कैटेगरी में आ गया. इनएक्टिव पैन का मतलब यह नहीं कि नंबर खत्म हो गया. बल्कि यह कि आप उससे जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे.