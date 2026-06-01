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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPG या हॉस्टल चुनने से पहले जरूर जांचें ये 5 बातें, बाद में नहीं होगा पछतावा

PG या हॉस्टल चुनने से पहले जरूर जांचें ये 5 बातें, बाद में नहीं होगा पछतावा

Hostel PG Safety: हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए अपने घर और शहर से दूर जाते हैं. ऐसे में सही हॉस्टल या PG का चुनाव बेहद जरूरी हो जाता है. जानिए हॉस्टल और पीजी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 01 Jun 2026 09:09 AM (IST)
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  • आपातकालीन नियम, मेंटल सपोर्ट व उत्पीड़न-मुक्त माहौल हो।

Student PG Safety Tips: जब बच्चे पहली बार पढ़ाई के लिए घर से दूर किसी नए या अनजान शहर जाते हैं तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए सही PG या हॉस्टल चुनना बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बच्चे की सुरक्षा, सुविधा और देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चे आराम से रहकर अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें.

घर से दूर रहकर पढ़ाई करना बच्चों के लिए एक नया अनुभव होता है. ऐसे में सही हॉस्टल या PG चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और पढ़ाई पर असर डालता है. अगर जगह सुरक्षित और अच्छा माहौल वाली हो, तो बच्चे बिना डर और तनाव के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल के अध्यक्ष, कुंवर गौरव गिरि के अनुसार, सुरक्षित आवास वही है, जो छात्रों को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित महसूस कराए.

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हॉस्टल या PG कैसे चुनें?

किसी भी हॉस्टल या PG को चुनने से पहले वहां की सुविधाएं, सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और जरूरत के समय मिलने वाली मदद के बारे में अच्छे से जानकारी लेना जरूरी है. जब रहने का माहौल अच्छा और सुरक्षित हो तो बच्चे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं.

स्टूडेंट हाउसिंग सेफ है या नहीं?

छात्रों को किसी भी हॉस्टल या PG का चुनाव करने से पहले नीचे बताई गई बातों पर ध्यान देना चाहिए.

1. फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम – आप चाहे कहीं भी रहें, सुरक्षा सबसे जरूरी होती है. इसलिए वहां हर समय सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी होनी चाहिए और पूरे परिसर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जानी चाहिए.मेन गेट पर आने-जाने के लिए बायोमेट्रिक या कार्ड सिस्टम की सुविधा होनी चाहिए, ताकि एंट्री और एग्जिट पूरी तरह कंट्रोल में रहे.साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी पूरी नजर रखी जानी चाहिए ताकि कोई अनजान व्यक्ति आसानी से अंदर न आ सके.

2. स्ट्रक्चरल और हेल्थ सेफ्टी- किसी भी हॉस्टल में सुरक्षा और साफ-सफाई सबसे जरूरी चीजें होती हैं. आग से सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी उपकरण और अलार्म सिस्टम होना चाहिए. हर मंजिल पर आपात स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते साफ और सही तरह से चिन्हित होने चाहिए.बिजली की व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए ताकि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट या खतरा न हो. रहने की जगह, बाथरूम और कॉमन एरिया हमेशा साफ-सुथरे होने चाहिए और पीने का पानी भी शुद्ध होना चाहिए. साथ ही कीड़े-मकौड़ों से बचाव के लिए नियमित सफाई और पेस्ट कंट्रोल जरूरी है.

3. इमर्जेंसी के नियम- हॉस्टल में अचानक होने वाली मेडिकल या अन्य इमरजेंसी के लिए पहले से पूरी तैयारी होना बहुत जरूरी है. कई जगहों पर हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है. फर्स्ट एड की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर पास के अस्पताल तक जल्दी पहुंचने का पूरा इंतजाम होना चाहिए.

अगर आग या किसी अन्य आपदा जैसी स्थिति बनती है, तो सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते और तुरंत सूचना देने वाला सिस्टम होना चाहिए, ताकि समय पर मदद मिल सके और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे.

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सोशल और इमोशनल सपोर्ट

छात्रों में पढ़ाई या अन्य कारणों से तनाव हो सकता है, इसलिए उनके बीच पीयर ग्रुप और मेंटर्स की व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन और सपोर्ट मिल सके.किसी भी तरह के उत्पीड़न, बदमाशी या भेदभाव के खिलाफ सख्त नियम लागू होने चाहिए. इससे छात्रों को मानसिक रूप से सुरक्षित और सहज माहौल मिलता है.मैनेजमेंट को भी छात्रों की समस्याओं के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए, जिससे हॉस्टल में एक सकारात्मक वातावरण बनता है.

Published at : 01 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Utility News Hosetl And Pg Hostel Securtiy Tips For Hostel Life
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