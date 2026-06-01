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हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार

इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार

Energy Storage: भारत में EV सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और अब एनर्जी स्टोरेज इसकी सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है. यह चार्जिंग नेटवर्क और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 01 Jun 2026 08:38 AM (IST)
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Energy Storage: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. हर महीने नई इलेक्ट्रिक कारें, स्कूटर और कमर्शियल वाहन बाजार में आ रहे हैं. लेकिन EV क्रांति सिर्फ नए वाहनों तक सीमित नहीं है. इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण तकनीक तेजी से उभर रही है, जिसे Energy Storage कहा जाता है. आमतौर पर लोग EV की चर्चा करते समय बैटरी, रेंज और चार्जिंग स्टेशन पर बात करते हैं, लेकिन अब विशेषज्ञ मानते हैं कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आने वाले वर्षों में पूरे EV इकोसिस्टम की रीढ़ साबित हो सकता है. 

जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे बिजली की मांग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी बढ़ेगा. ऐसे में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजली को स्टोर करके जरूरत के समय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. यही वजह है कि अब इस तकनीक को EV सेक्टर के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है.

EV चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत बना रहा एनर्जी स्टोरेज

देशभर में तेजी से चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह बिजली की उपलब्धता एक जैसी नहीं होती. कई इलाकों में पीक समय के दौरान बिजली नेटवर्क पर अधिक दबाव पड़ सकता है. ऐसे में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अधिक बिजली को स्टोर करके बाद में इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं. इससे चार्जिंग स्टेशनों को लगातार बिजली मिलती रहती है और ग्रिड पर भार भी कम होता है. 

खास बात यह है कि सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली बिजली को भी इन सिस्टम में स्टोर किया जा सकता है. इससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है और चार्जिंग नेटवर्क ज्यादा भरोसेमंद बनता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बड़े EV चार्जिंग हब के लिए Energy Storage एक अनिवार्य तकनीक बन सकती है.

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भारत की EV ग्रोथ में निभाएगा अहम रोल

EV बाजार के विस्तार के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ेगी. ऐसे में केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे प्रभावी तरीके से संग्रहित और वितरित करना भी जरूरी होगा. एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसी चुनौती का समाधान पेश करते हैं. ये सिस्टम बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने, चार्जिंग लागत कम करने और ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. 

यही कारण है कि कई कंपनियां और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े संस्थान इस तकनीक में निवेश बढ़ा रहे हैं. आने वाले वर्षों में EV अपनाने की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है और उस समय एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पूरे नेटवर्क को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. साफ है कि भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में अब सिर्फ बैटरी नहीं, बल्कि एनर्जी स्टोरेज भी एक बड़ा गेम चेंजर बनकर उभर रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Energy Storage EV Ecosystem Electric Vehicle Growth Battery Storage System
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