Metro Safety Tips: मेट्रो में सफर के दौरान ईयरबड्स गिर जाए तो न करें ये गलती, जानें सही तरीका
Metro Travel Tips: मेट्रो में सफर के दौरान अगर ईयरबड्स, मोबाइल या कोई अन्य सामान प्लेटफॉर्म पर गिर जाए, तो घबराएं नहीं. जानिए ऐसे समय में क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है.
- सुरक्षा के लिए मेट्रो स्टाफ की मदद लें, वे सामान दिलाएंगे।
Metro Safety Tips: मेट्रो में सफर के दौरान भीड़, जल्दबाजी या धक्का-मुक्की की वजह से कई बार यात्रियों के ईयरबड्स, मोबाइल फोन या अन्य जरूरी सामान प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं. ऐसी स्थिति में घबराहट में कोई गलत कदम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि यात्री तुरंत शांत रहें और खुद से किसी भी तरह का जोखिम लेने के बजाय मेट्रो स्टाफ की मदद लें. इससे न सिर्फ आपकी सुरक्षा बनी रहती है बल्कि सामान वापस मिलने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है.
ईयरबड्स गिर जाएं तो क्या करें?
- उसी ट्रेन से अगले स्टेशन तक जाएं.
- वहां उतरकर वापसी की ट्रेन पकड़ें और संबंधित स्टेशन पर लौटें.
- स्टेशन मास्टर या सुरक्षा गार्ड को तुरंत जानकारी दें.
- उन्हें बताएं कि आपका ईयरबड्स किस जगह गिरा है.
- जरूरत पड़ने पर मेट्रो स्टाफ सीसीटीवी फुटेज की मदद ले सकता है.
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कौन सी गलतियां करने से बचें?
- मेट्रो के बंद हो रहे दरवाजों को हाथ या पैर से रोकने की कोशिश न करें.
- अपना सामान उठाने के लिए कभी भी ट्रैक पर न उतरें.
- बिना स्टाफ की अनुमति के प्लेटफॉर्म के जोखिम वाले हिस्से में न जाएं.
स्टेशन स्टाफ करेगा मदद
ऐसी किसी भी स्थिति में यात्रियों को हमेशा मेट्रो स्टाफ की मदद लेनी चाहिए. स्टाफ के पास जरूरी सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी सिस्टम और प्रक्रिया होती है, जिससे सामान को सुरक्षित तरीके से खोजा और वापस दिलाया जा सकता है. वे जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं और लॉस्ट एंड फाउंड प्रक्रिया के जरिए मदद करते हैं. इसलिए यात्रियों को कभी भी खुद से जोखिम नहीं लेना चाहिए और तुरंत मेट्रो स्टाफ से संपर्क करना चाहिए, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और सामान भी सही तरीके से वापस मिल सके.
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Source: IOCL