Share Market Today: जून महीने के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने शानदार शुरुआत की है. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 440 अंक की तेजी के साथ 75,200 के स्तर को पार कर गया, जबकि एनएसई निफ्टी 100 अंकों से अधिक चढ़कर 23,650 के आसपास कारोबार करता नजर आया.

विदेशी बाजारों की तेजी का दिखा असर

अमेरिकी बाजारों में पिछले कारोबारी सत्र की मजबूती और एशियाई बाजारों में तेजी का सकारात्मक असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला. जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के प्रमुख सूचकांकों में बढ़त के बीच घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ.

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पिछले सप्ताह की गिरावट से उबरा बाजार

शुक्रवार को विदेशी निवेशकों की बिकवाली और MSCI रीबैलेंसिंग के कारण बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. हालांकि, सोमवार को निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की, जिससे बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है.

बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी

बाजार की तेजी में बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों का अहम योगदान रहा है. प्रमुख निजी और सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है. इसके अलावा आईटी कंपनियों के शेयरों में भी निवेशकों ने रुचि दिखाई.

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क्या कहते हैं जानकार?

एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियां, कच्चे तेल की कीमतें, मानसून की प्रगति और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम बाजार की दिशा तय करेंगे. यदि विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है तो बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में फिलहाल रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं. हालांकि निवेशकों को उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क रहने और मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश करने की सलाह दी जा रही है.