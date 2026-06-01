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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

BSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

BSNL JTO Recruitment 2026 : BSNL देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है और यहां नौकरी पाने का सपना हजारों युवा देखते हैं. ऐसे में JTO भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 08:37 AM (IST)
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BSNL JTO Recruitment 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए अच्छी अपडेट सामने आई है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. टेलीकॉम सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह शानदार अवसर माना जा रहा है. इस भर्ती के जरिए कैंडिडेट का चयन देशभर के अलग-अलग सर्किलों में किया जाएगा.

BSNL देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है और यहां नौकरी पाने का सपना हजारों युवा देखते हैं. ऐसे में JTO भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है, जो इंजीनियरिंग या तकनीकी शिक्षा पूरी कर चुके हैं और एक स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. यह भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार तय तारीखों के अंदर आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सकता है?

कब शुरू होंगे आवेदन?

BSNL JTO भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को BSNL की आधिकारिक वेबसाइट https://bsnl.co.in/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन शुरू होने से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें जिससे फॉर्म भरते समय किसी तरह की परेशानी न हो. 

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) के कुल 100 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. चयनित उम्मीदवारों को BSNL के अलग-अलग सर्किलों में नियुक्त किया जाएगा. 

BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सकता है?

BSNL JTO भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में बीई, बीटेक या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है. इसके तहत टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी ब्रांच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में एमएससी करने वाले कैंडिडेट भी पात्र हैं. इसके साथ ही संबंधित विषय में एमटेक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, 

आयु सीमा क्या है?

भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. जिसमें OBC (NCL) उम्मीदवारों को 3 साल की छूट, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम 10 से 15 साल तक अतिरिक्त छूट और BSNL कर्मचारियों के लिए अलग आयु सीमा तय की गई है. 

यह भी पढ़ें - Exam Controversy 2026: 30 दिन, 4 परीक्षाएं और कई सवाल... NEET, CBSE, SSC और CUET UG तक, किस एग्जाम में क्या हुआ?

चयन कैसे होगा?

BSNL JTO भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा में उम्मीदवारों की तकनीकी जानकारी, सामान्य योग्यता और संबंधित विषयों की समझ को देखा जाएगा. CBT में पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.

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Published at : 01 Jun 2026 08:37 AM (IST)
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