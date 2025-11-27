एक्सप्लोरर
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद तक पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम कर सकते हैं यूज, क्या है नियम
Mediclaim Rules: नौकरी छोड़ते ही कंपनी का मेडिक्लेम कब बंद होता है. लगातार हेल्थ कवर रखना है तो इसके लिए क्या जरूरी है. जान लीजिए इस बारे में पूरी जानकारी.
कंपनी का मेडिक्लेम आपकी नौकरी से सीधा जुड़ा होता है. ज्यादातर कंपनियों में ग्रुप हेल्थ पॉलिसी चलती है और इसका फायदा तभी मिलता है जब आपका नाम एक्टिव कर्मचारी की लिस्ट में रहता है. जैसे ही इस्तीफा स्वीकार होता है और आखिरी वर्किंग डे पूरा होता है. कवरेज भी वहीं खत्म माना जाता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Nov 2025 02:34 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद तक पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम कर सकते हैं यूज, क्या है नियम
यूटिलिटी
6 Photos
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
यूटिलिटी
7 Photos
स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
यूटिलिटी
6 Photos
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
क्रिकेट
BCCI को IPL टीम मालिक का कड़ा संदेश, साउथ अफ्रीका से हार के बाद भड़का गुस्सा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion