नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद तक पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम कर सकते हैं यूज, क्या है नियम

कई लोग मान लेते हैं कि नोटिस पीरियड के बाद भी कुछ दिन तक पुरानी कंपनी का मेडीक्लेम चलता रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. पॉलिसी के नियम साफ कहते हैं कि नौकरी खत्म होते ही आपका बीमा कवर भी बंद हो जाता है. यानी इस्तीफा देकर रिसीविंग मिलते ही एक्टिव स्टेटस बदल जाता है और पॉलिसी आपका साथ छोड़ देती है.