राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है. उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है. पूर्व सांसद व रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य डॉ. रामविलास दास वेदांती के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी शोक संवेदना जताई है.

सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.ॐ शांति!"

डॉ. रामविलास वेदांती की राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े चेहरों में गिनती होती है और उन्होंने अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया. हाल ही में उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि अयोध्या की उन सड़कों के नाम बदल दिए जाएं, जिनके नाम मुस्लिम नामों पर रखे गए हैं.

रामविलास वेदांती ने आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन गया. मंदिर पर भगवा ध्वज भी लहरा दिया गया, जिन भावनाओं को लोगों ने सहेजकर रखा था उन भावनाओं को 25 नवंबर को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया. उन्होंने कहा कि राम की नगरी में राम से संबंधित और राम के पूर्वजों से संबंधित नामों पर गलियां होनी चाहिए. यहां राजा दिलीप, राजा रघु, और राजा दशरथ के नाम पर गलियां होनी चाहिए. इसके साथ ही अन्य किसी राम विरोधी के नाम पर गली का नाम नहीं होना चाहिए.

