सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, मिलता है बंपर मुनाफा

सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, मिलता है बंपर मुनाफा

Online Small Business: कम पैसों में बिजनेस शुरू करने के तरीके पहले से कहीं आसान हो चुके हैं. सिर्फ 5000 रुपये में कई ऑनलाइन मॉडल शुरू हो जाते हैं, जहां बिना बड़े सेटअप के अच्छी कमाई की जा सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Online Small Business: कम पैसों में बिजनेस शुरू करने के तरीके पहले से कहीं आसान हो चुके हैं. सिर्फ 5000 रुपये में कई ऑनलाइन मॉडल शुरू हो जाते हैं, जहां बिना बड़े सेटअप के अच्छी कमाई की जा सकती है.

आज के इस दौर में बिजनेस शुरू करना जितना आज आसान है. उतना शायद पहले कभी नहीं रहा होगा. थोड़ी सी समझ और सही आइडिया हो तो कोई भी व्यक्ति कम पैसों में अपनी ऑनलाइन कमाई की मजबूत शुरुआत कर सकता है.

1/6
आज के वक्त में बहुत से ऐसे ऑनलाइन बिजनेस हैं. जो कि आप सिर्फ 5000 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं. और जिनसे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं. इनमें अगर शुरूआत की जाए तो पहला ऑप्शन है डिजिटल रीसेलिंग का है.
आज के वक्त में बहुत से ऐसे ऑनलाइन बिजनेस हैं. जो कि आप सिर्फ 5000 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं. और जिनसे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं. इनमें अगर शुरूआत की जाए तो पहला ऑप्शन है डिजिटल रीसेलिंग का है.
2/6
जहां आपको खुद प्रोडक्ट बनाने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती. बस सप्लायर से जुड़ें, कैटलॉग बनाएं और सोशल मीडिया पर प्रमोट करें. हर सेल पर मार्जिन आपका होता है. सही प्रमोशन से कुछ महीने अच्छी इनकम बन सकती है.
जहां आपको खुद प्रोडक्ट बनाने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती. बस सप्लायर से जुड़ें, कैटलॉग बनाएं और सोशल मीडिया पर प्रमोट करें. हर सेल पर मार्जिन आपका होता है. सही प्रमोशन से कुछ महीने अच्छी इनकम बन सकती है.
Published at : 12 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Online Business Utility News Business Tips

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
महाराष्ट्र
गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जनता के बीच में इस परिवार ने...'
गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्ता पक्ष को घेरा, 'जनता के बीच में इस परिवार ने काम किया'
इंडिया
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
