हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसिर्फ 10 हजार रुपये से कुछ सालों में बना सकते हैं लखपति, जानें क्या है योजना

सिर्फ 10 हजार रुपये से कुछ सालों में बना सकते हैं लखपति, जानें क्या है योजना

Investment Tips: सिर्फ 10 हजार रुपये मंथली निवेश से आप कुछ सालों में बड़ा फंड बना सकते हैं. सरकार की इस योजना में कर निवेश कर के बन सकते हैं लखपति. जानें प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Investment Tips: सिर्फ 10 हजार रुपये मंथली निवेश से आप कुछ सालों में बड़ा फंड बना सकते हैं. सरकार की इस योजना में कर निवेश कर के बन सकते हैं लखपति. जानें प्रोसेस.

आज के समय में लोग निवेश को लेकर काफी एक्टिव हैं. कई लोग अलग-अलग जगहों पर पैसा लगाते हैं. कोई सोने में निवेश करता है, कोई शेयर मार्केट में तो कोई म्यूचुअल फंड में. हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और समय के साथ बढ़े भी.

अगर आप ऐसे निवेश की तलाश में हैं जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और मार्केट के उतार-चढ़ाव से प्रभावित न हो, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम आपके लिए सही ऑप्शन है. यह योजना सरकार द्वारा संचालित है और इसे देशभर में काफी पाॅपुलर माना जाता है.
पीपीएफ स्कीम में निवेश करने पर आपको फिलहाल सालाना 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रही है. यह दर लाॅन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रिटर्न देती है. छोटी-छोटी बचत करके भी आप भविष्य में बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं.
इसलिए यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नियमित और सुरक्षित निवेश चाहते हैं. पीपीएफ स्कीम में न्यूनतम निवेश राशि 500 रुपये प्रति माह है. जबकि अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते है.
योजना की अवधि 15 साल है और मैच्योरिटी के बाद आप इसे 5-5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं. यह लॉन्ग टर्म का सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है. अगर आप 10 हजार रुपये हर महीने निवेश करते हैं. तो आप लखपति बन सकते हैं.
आपको हर महीने 10 हजार रुपये पूरे 15 साल तक जमा करने होंगे. फिलहाल 7.1 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से 15 साल में आपकी कुल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 32 लाख रुपये होगी. यह रकम भविष्य में आपके लिए बहुत काम आएगी.
पीपीएफ खाता खुलवाने की प्रोसेस काफी आसान है. आप अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. रेगुलर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप इसमें अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं. यह योजना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश की तलाश में हैं.
Published at : 18 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Investment Utility News PPF

