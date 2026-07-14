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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHydrogen Train: बेहद खास है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 17 जुलाई को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, किन स्टेशनों पर रुकेगी?

Hydrogen Train: बेहद खास है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 17 जुलाई को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, किन स्टेशनों पर रुकेगी?

Indian Hydrogen Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. जानिए यह ट्रेन किन किन स्टेशनों पर रुकेगी और ट्रेन का शेड्यूल क्या रहेगा.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 04:09 PM (IST)
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First Indian Hydrogen Train: 17 जुलाई का दिन जींद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसी अवसर पर वह जींद में आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में देश का एक बड़ा कदम माना जा रहा है. विशेष बात यह रहेगी कि रैली को भी पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है. आयोजन में पेट्रोल और डीजल वाहनों के बजाय सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है.

कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे. साथ ही हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरे जींद जिले में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था में 15 आईपीएस अधिकारी, 52 डीएसपी, 100 इंस्पेक्टर और लगभग 5,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

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कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पिछले एक सप्ताह में दो बार जींद का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं. वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी जींद रेलवे स्टेशन और हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है.

हाइड्रोजन ट्रेन का कई बार हुआ सफल ट्रायल

जींद से सोनीपत के बीच प्रस्तावित लगभग 89 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर हाइड्रोजन ट्रेन का कई बार सफल ट्रायल किया जा चुका है. रेलवे के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार ट्रेन प्रतिदिन सुबह 7:40 बजे जींद जंक्शन से सोनीपत के लिए रवाना होगी. यह ट्रेन जींद जंक्शन से चलकर जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललीत खेड़ा, भंभेवा, बुटाना, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना और बनवासनी स्टेशनों पर रुकेगी. जींद से सोनीपत तक का संभावित किराया 25 रुपए बताया जा रहा है, हालांकि रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक किराया सूची जारी नहीं की गई है.

जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार

इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री मोदी के संभावित रूट पर सड़कों की मरम्मत और नई तारकोल की परत बिछाई जा रही है. डिवाइडरों और दीवारों की रंगाई-पुताई की जा रही है, बंद पड़े फव्वारों को फिर से चालू किया जा रहा है और स्वागत के लिए 51 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं.

17 जुलाई को होने वाला यह आयोजन जींद को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है. पूरे जिले में इस ऐतिहासिक पल को लेकर उत्साह का माहौल है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Train News INDIAN RAILWAYS Hydrogen Train NARENDRA MODI
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