IRCTC New Website: पिछले कुछ दिनों से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को IRCTC की नई वेबसाइट का बेसब्री से इंतजार था. ये नई वेबसाइट 15 जुलाई 2026 को लॉन्च भी होने वाली थी. लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक ये वेबसाइट फिलहाल लॉन्च नहीं हो रही है बल्कि इसे लॉन्च होने में अभी थोड़ा और समय लगने वाला है. इससे रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच निराशा देखी जा रही है.

कब लॉन्च होगी नई वेबसाइट?

दरअसल करीब एक महीने पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ईवेंट में शिरकत के दौरान इस बारे में बताया था कि 15 जुलाई को IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी. लेकिन अब रेलवे से जुड़े सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये वेबसाइट फिलहाल नहीं आ रही है, आईआरसीटीसी की इस अपडेटेड वेबसाइट को आने में अभी और समय लगेगा. जानकारी के मुताबिक अभी इसके लिए तीन से चार सप्ताह का और इंतजार करना होगा.

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कोई तय तारीख नहीं

IRCTC की नई और अपडेटेड वेबसाइट अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में लॉन्च हो सकती है. हालांकि इसे लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है ना ही कोई तारीख रिवील की गई है. ऐसे में अब एक बार फिर से जनता को इस नई वेबसाइट के लिए इंतजार करना होगा.

क्यों हो रहा है नई वेबसाइट का इंतजार?

IRCTC की ये नई वेबसाइट कई सारे नए फीचर्स और अपडेट के साथ आ रही है. ऐसे में लोगों को बपेसब्री के साथ इंतजार है. इस नई वेबसाइट के आने के बाद टिकट बुकिंग की सुविधा आसान हो जाएगी, ये प्रक्रिया फिलहाल के मुकाबले तेज हो जाएगी. इतना ही नहीं बल्कि नई वेबसाइट ज्यादा यूजर फ्रेंडली होने वाली है जो ज्यादा यूजर्व के आने पर भी हैंग नहीं करेगी.

इसके अलावा इस नई वेबसाइट में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, बेहतर सीट चुनने का ऑप्शन, किराया कैलेंडर और दिव्यांगजन, मरीजों और छात्रों के लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी होगी. इतना ही नहीं बल्कि पीक सीजन या फेस्टिव के समय पर टिकट बुकिंग के दौरान परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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