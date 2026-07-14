Solar Panel: घर में सोलर पैनल लगा है, फिर भी आ रहा बिजली का बिल? जानें इसकी बड़ी वजह

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Solar Panel: आज के समय में बिजली बिल को कम करने के लिए लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. ऐसे में कई लोग सोलर पैनल यह सोचकर लगवाते हैं कि इसे लगवाने के बाद अब उनका बिजली बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. अगर आप भी इसके पीछे का कारण नहीं जानते कि आखिर सोलर पैनल लगवाने के बाद बिजली बिल क्यों आता है तो आज जान लीजिए.

1.क्यों आता है बिजली बिल?

अगर आपने सोलर पैनल लगवाया हुआ है और उसके बावजूद बिजली बिल आ रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं. यह तो सभी जानते हैं कि सोलर पैनल धूप मिलने पर बिजली बनाता है. रात के समय घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली सीधे ग्रिड से आती है. ऐसे में जो बिजली रात में खर्च होगी तो उसका बिल आपका देना पड़ सकता है.

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2.सोलर सिस्टम की क्षमता से भी पड़ेगा असर

अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने सोलर पैनल उसकी तुलना में कम क्षमता वाला लगवाया हुआ है तो जितनी बिजली सोलर नहीं बना पाएगा, उसका बिल भी आपको देना पड़ेगा.

3.बिल ज्यादा आने का ये भी है एक कारण

आपके यहां नया नेट मीटर लगा है तो शुरुआत में रीडिंग के एडजस्टमेंट में टाइम लग सकता है. ये भी एक कारण है कि शुरुआती समय में आपका बिजली बिल पहले के मुकाबले ज्यादा आ सकता है.

4.पैनल की सफाई का रखें खास ध्यान

अगर पैनलों पर पक्षियों की बीट या धूल-मिट्टी जमा है तो पैनल बिजली सही से पैदा नहीं करेगा, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम बिजली नहीं बना पाता और ग्रिड से ज्यादा बिजली लेनी पड़ सकती है.

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कुछ खास बातों का ध्यान रखें

अगर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही लगवाएं.

पैनल की समय-समय पर सफाई भी करें.

नया नेट मीटर लगने पर शुरुआत के बिलों पर ध्यान रखें.

रात के समय बिजली की खपत पर ध्यान दें.

ध्यान दें, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि सोलर पैनल लगवाने के बाद आपका बिजली बिल आना बंद हो जाएगा. सोलर पैनल आपके बिजली बिल को काफी हद तक कम करने में मदद करता है.