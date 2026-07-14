Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पैन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक दस्तावेज दोबारा बनवाएं।

Lost Wallet Tips: आज भी ज्यादातर लोग अपने पर्स में कैश ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत कई जरूरी दस्तावेज रखते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब, कहां इनकी जरूरत पड़ जाए. ऐसे में अगर आपका पर्स चोरी हो जाए या फिर आपसे गुम हो जाता है तो समय रहते कुछ जरूरी काम करना बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे समय में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका नुकसान हो सकता है.

सबसे पहले करें ये काम

पर्स के गुम होते ही आप सबसे पहले बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराएं. इसके लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं. ब्लॉक होने के बाद आपके कार्ड का कोई गलत उपयोग नहीं कर पाएगा.

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UPI और मोबाइल को भी सुरक्षित करें

अगर आपके पर्स में जरूरी दस्तावेज और कार्ड के अलावा सिम कार्ड भी रखा हुआ था और उस सिम कार्ड से डिजिटल पेमेंट अकाउंट का उपयोग हो रहा था तो जल्द से जल्द अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम ब्लॉक करवाएं. इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स को दूसरे डिवाइस से लॉगआउट करें.

पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं

इसके बाद आप अपने पास के पुलिस स्टेशन जाएं. वहां सारी घटना की जानकारी दें और शिकायत दर्ज कराएं. FIR की कॉपी अपने पास संभालकर रखें, हो सकता है भविष्य में कानूनी जररूत के समय आपके काम आ सकती है. इसलिए इसे अपने पास रखें.

जरूरी बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले सभी जरूरी कार्ड को ब्लॉक करवा दें.

पुलिस में शिकायत करने में देरी न करें.

पैन कार्ड का डुप्लीकेट मंगवा लें.

ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी जरूरी दस्तावेजों को दोबारा बनवाएं.

पर्स में अगर चेकबुक, आधार कार्ड भी था तो संबंधित विभाग को भी जल्दी सूचना दे.

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