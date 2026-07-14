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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLost Wallet: पर्स खो गया या चोरी हो गया? घबराने की बजाय सबसे पहले करें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किल

Lost Wallet: पर्स खो गया या चोरी हो गया? घबराने की बजाय सबसे पहले करें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किल

Lost Wallet Tips: अगर आपका पर्स किसी कारणवश गुम या फिर चोरी हो जाता है तो घबराने की बजाय समय रहते कुछ जरूरी कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Jul 2026 07:11 PM (IST)
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  • पैन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक दस्तावेज दोबारा बनवाएं।

Lost Wallet Tips: आज भी ज्यादातर लोग अपने पर्स में कैश ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत कई जरूरी दस्तावेज रखते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब, कहां इनकी जरूरत पड़ जाए. ऐसे में अगर आपका पर्स चोरी हो जाए या फिर आपसे गुम हो जाता है तो समय रहते कुछ जरूरी काम करना बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे समय में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका नुकसान हो सकता है.

सबसे पहले करें ये काम

पर्स के गुम होते ही आप सबसे पहले बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराएं. इसके लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं. ब्लॉक होने के बाद आपके कार्ड का कोई गलत उपयोग नहीं कर पाएगा.

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UPI और मोबाइल को भी सुरक्षित करें

अगर आपके पर्स में जरूरी दस्तावेज और कार्ड के अलावा सिम कार्ड भी रखा हुआ था और उस सिम कार्ड से डिजिटल पेमेंट अकाउंट का उपयोग हो रहा था तो जल्द से जल्द अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम ब्लॉक करवाएं. इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स को दूसरे डिवाइस से लॉगआउट करें.

पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं

इसके बाद आप अपने पास के पुलिस स्टेशन जाएं. वहां सारी घटना की जानकारी दें और शिकायत दर्ज कराएं. FIR की कॉपी अपने पास संभालकर रखें, हो सकता है भविष्य में कानूनी जररूत के समय आपके काम आ सकती है. इसलिए इसे अपने पास रखें.

जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • सबसे पहले सभी जरूरी कार्ड को ब्लॉक करवा दें.
  • पुलिस में शिकायत करने में देरी न करें.
  • पैन कार्ड का डुप्लीकेट मंगवा लें.
  • ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी जरूरी दस्तावेजों को दोबारा बनवाएं.
  • पर्स में अगर चेकबुक, आधार कार्ड भी था तो संबंधित विभाग को भी जल्दी सूचना दे.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:11 PM (IST)
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