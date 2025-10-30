हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये

गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये

PPF में आप छोटी-छोटी सेविंग्स करके अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर सकते हैं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं ऐसा तरीका जिससे हर महीने आप पीपीएफ से 99 हजार रूपये कमा पाएंगे.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 30 Oct 2025 09:07 AM (IST)
PPF में आप छोटी-छोटी सेविंग्स करके अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर सकते हैं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं ऐसा तरीका जिससे हर महीने आप पीपीएफ से 99 हजार रूपये कमा पाएंगे.

छोटे-छोटे टुकड़ों में सेविंग्स करने का एक सबसे बेहतर तरीका है PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इसमें गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. इसकी वर्तमान ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है.

1/7
ऐसे में आप भी इसमें सेविंग्स कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप PPF से हर महीने 99 हजार की टैक्स फ्री इंकम भी कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
ऐसे में आप भी इसमें सेविंग्स कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप PPF से हर महीने 99 हजार की टैक्स फ्री इंकम भी कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
2/7
दरअसल, PPF में आपको सालाना कम से कम 500 रूपये जमा करने होते हैं. आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रूपये तक डाल सकते हैं.
दरअसल, PPF में आपको सालाना कम से कम 500 रूपये जमा करने होते हैं. आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रूपये तक डाल सकते हैं.
3/7
ऐसे में 99 हजार कमाने के लिए आपको सालाना 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी और मैच्योरिटी तक 15 सालों के लिए ये इंवेस्टमेंट जारी रखनी होगी.
ऐसे में 99 हजार कमाने के लिए आपको सालाना 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी और मैच्योरिटी तक 15 सालों के लिए ये इंवेस्टमेंट जारी रखनी होगी.
4/7
ऐसे में इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हर साल अप्रैल 1 से 5 तारीख के बीच इसकी इंस्टॉलमेंट भरना जरूरी है.
ऐसे में इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हर साल अप्रैल 1 से 5 तारीख के बीच इसकी इंस्टॉलमेंट भरना जरूरी है.
5/7
इस तरह 15 साल के अंदर आपके 22 लाख 50 हजार रूपये जमा हो जाएंगे, जिसका इंटरेस्ट आपको 18 लाख के तकरीबन मिलेगा. इसे 20 साल तक जारी रखने पर 66 लाख 55 हजार रूपये की राशि मिलेगी.
इस तरह 15 साल के अंदर आपके 22 लाख 50 हजार रूपये जमा हो जाएंगे, जिसका इंटरेस्ट आपको 18 लाख के तकरीबन मिलेगा. इसे 20 साल तक जारी रखने पर 66 लाख 55 हजार रूपये की राशि मिलेगी.
6/7
25 साल तक 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर ये राशि साढ़े 37 लाख हो जाएगी और 31 साल पर साढ़े 46 लाख रूपये. इसके बाद आप अपनी PPF की राशि निकाल सकते हैं.
25 साल तक 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर ये राशि साढ़े 37 लाख हो जाएगी और 31 साल पर साढ़े 46 लाख रूपये. इसके बाद आप अपनी PPF की राशि निकाल सकते हैं.
7/7
7.1 परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 31 सालों में आपको तकरीबन 13 लाख 92 हजार का इंटरेस्ट मिलेगा. इसका मतलब हर महीने आप भी 99 हजार कमा पाएंगे.
7.1 परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 31 सालों में आपको तकरीबन 13 लाख 92 हजार का इंटरेस्ट मिलेगा. इसका मतलब हर महीने आप भी 99 हजार कमा पाएंगे.
Published at : 30 Oct 2025 09:07 AM (IST)
Embed widget