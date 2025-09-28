आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल

इसके अलावा राष्ट्रीय वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी यानी SCHIS इसमें 60-80 वर्ष की आयु के लोगों को मेडिकल कवरेज मिलती है. पॉलिसी की एक साल की होती है. लेकिन इसे 90 वर्ष तक रिन्यू किया जा सकता है. इसमें अंग प्रत्यारोपण के लिए कवरेज, अस्पताल में भर्ती पर 1 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख तक का कवर है.