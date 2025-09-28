हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल

आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल

Free treatment Schemes For Senior Citizens: देश में सीनियर सिटिजंस को आयुष्मान वय वंदन के अलावा तीन अन्य सरकारी योजनाओं में भी मुफ्त इलाज और अस्पताल खर्च का कवरेज मिलता है. जानें पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Sep 2025 01:39 PM (IST)
Free treatment Schemes For Senior Citizens: देश में सीनियर सिटिजंस को आयुष्मान वय वंदन के अलावा तीन अन्य सरकारी योजनाओं में भी मुफ्त इलाज और अस्पताल खर्च का कवरेज मिलता है. जानें पूरी जानकारी.

स्वास्थ्य लोगों की जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है. खासतौर पर जब लोगों की उम्र हो जाए तो वृद्धावस्था के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद जरूरी हैं. इसके लिए भारत में आयुष्मान वय वंदन योजना चलाई जा रही है.

आयुष्मान वय वंदन के अलावा भी सीनियर सिटिजंस के लिए सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी चलाई हैं. जो मुफ्त या कम खर्च में इलाज की सुविधा देती हैं. इनमें अस्पताल में भर्ती, दवाइयां और गंभीर बीमारियों का कवरेज शामिल है.
इनमें राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक मेडिक्लेम पॉलिसी बुजुर्गों को 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि देती है. इसे 60-80 वर्ष की उम्र के लोग खरीद सकते हैं. योजना फैमिली फ्लोटर प्लान के आधार पर जीवनसाथी या पार्टनर को भी कवरेज देती है.
इसके अलावा राष्ट्रीय वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी यानी SCHIS इसमें 60-80 वर्ष की आयु के लोगों को मेडिकल कवरेज मिलती है. पॉलिसी की एक साल की होती है. लेकिन इसे 90 वर्ष तक रिन्यू किया जा सकता है. इसमें अंग प्रत्यारोपण के लिए कवरेज, अस्पताल में भर्ती पर 1 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख तक का कवर है.
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS केंद्र और पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है. इस योजना के पात्र लोगों में रेलकर्मी, न्यायाधीश, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, सांसद और स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं.
CGHS योजना में अस्पताल खर्च, आयुष ट्रीटमेंट, घरेलू ट्रीटमेंट और कंस्लटेशन फीस जैसी सुविधाओं का कवरेज मिलता है. बुजुर्गों को इससे समय पर और प्रभावी इलाज मिलता है. इस योजना से फाइनेंशियल बोझ भी कम होता है.
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, उम्र प्रमाण और पेंशन कार्ड तैयार रखना पड़ता है. इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए बुजुर्ग आसानी से अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं और मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 01:39 PM (IST)
