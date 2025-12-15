हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान

मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान

Digilocker Safety Tips: डिजीलाॅकर जैसे दिखने वाले फर्जी ऐप्स से डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है. सही ऐप पहचानने के लिए डेवलपर नाम, डिजाइन और ऑफिशियल लिंक जरूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Digilocker Safety Tips: डिजीलाॅकर जैसे दिखने वाले फर्जी ऐप्स से डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है. सही ऐप पहचानने के लिए डेवलपर नाम, डिजाइन और ऑफिशियल लिंक जरूर चेक करें.

आजकल देश में दस्तावेजों को लेकर काफी धांधली देखने को मिल रही है. फर्जी कागजात, गलत इस्तेमाल और दस्तावेजों के गुम होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसी वजह से लोग जरूरी कागजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना बेहतर समझ रहे हैं.

DigiLocker जैसे ऐप डिजिटल तौर पर आपके डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने का काम करते हैं. लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. DigiLocker एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है. जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं.
DigiLocker जैसे ऐप डिजिटल तौर पर आपके डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने का काम करते हैं. लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. DigiLocker एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है. जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं.
image 2लेकिन अब साइबर अपराधी इसी भरोसे का फायदा उठा रहे हैं. गूगल प्ले स्टोर पर DigiLocker जैसे दिखने वाले कई फर्जी ऐप मौजूद हैं. जो बिल्कुल असली ऐप की तरह नजर आते हैं और यूजर्स को भ्रमित कर देते हैं. जिससे बाद में नुकसान होता है.
image 2लेकिन अब साइबर अपराधी इसी भरोसे का फायदा उठा रहे हैं. गूगल प्ले स्टोर पर DigiLocker जैसे दिखने वाले कई फर्जी ऐप मौजूद हैं. जो बिल्कुल असली ऐप की तरह नजर आते हैं और यूजर्स को भ्रमित कर देते हैं. जिससे बाद में नुकसान होता है.
Published at : 15 Dec 2025 03:19 PM (IST)
