एक्सप्लोरर
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
Digilocker Safety Tips: डिजीलाॅकर जैसे दिखने वाले फर्जी ऐप्स से डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है. सही ऐप पहचानने के लिए डेवलपर नाम, डिजाइन और ऑफिशियल लिंक जरूर चेक करें.
आजकल देश में दस्तावेजों को लेकर काफी धांधली देखने को मिल रही है. फर्जी कागजात, गलत इस्तेमाल और दस्तावेजों के गुम होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसी वजह से लोग जरूरी कागजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना बेहतर समझ रहे हैं.
1/6
2/6
Published at : 15 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Tags :Digilocker Utility News Safety Tips
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
यूटिलिटी
6 Photos
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion