मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान

image 2लेकिन अब साइबर अपराधी इसी भरोसे का फायदा उठा रहे हैं. गूगल प्ले स्टोर पर DigiLocker जैसे दिखने वाले कई फर्जी ऐप मौजूद हैं. जो बिल्कुल असली ऐप की तरह नजर आते हैं और यूजर्स को भ्रमित कर देते हैं. जिससे बाद में नुकसान होता है.