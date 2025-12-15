एक्सप्लोरर
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
Security Agency: कम बजट में सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की जा सकती है. इसके लिए PSARA के तहत लाइसेंस और जरूरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.
आज के दौर में लोग खुद नौकरी करने के बजाए अपना बिजनेस शुरू करने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. अगर आप अपना खुद का काम शुरू करने की सोच रहे हैं. तो सिक्योरिटी एजेंसी एक अच्छा ऑपशन बन सकती है. इसमें न तो बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है और न ही ज्यादा जोखिम रहता है.
1/6
2/6
Published at : 15 Dec 2025 02:40 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
यूटिलिटी
6 Photos
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion