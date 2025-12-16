श्रीलंका के अधिकारियों ने विश्व कप विजेता क्रिकेट कप्तान अर्जुन रणतुंगा को पेट्रोलियम मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करने की योजना बनाई है. यह जानकारी सोमवार को अदालत को दी गई. भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के अनुसार, रणतुंगा और उनके भाई पर अधिक लागत पर तत्काल खरीद करने का आरोप है.

रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित आयोग के मुताबिक, 2017 में हुए सौदों के समय 27 खरीदों से राज्य को कुल 800 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (लगभग 23.5 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ था.

आयोग ने कोलंबो मजिस्ट्रेट असंगा बोदारगामा को बताया कि अर्जुन विदेश में हैं और उनके लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पूर्व मंत्री के बड़े भाई धम्मिका रणतुंगा, जो उस समय सरकारी स्वामित्व वाली सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे, को सोमवार को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. मजिस्ट्रेट ने धम्मिका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है. वो श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका की दोहरी नागरिकता रखते हैं. अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित है.

62 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्जुन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1996 क्रिकेट विश्व कप जीता था, जो श्रीलंका के लिए क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धि थी.

रणतुंगा बंधुओं के खिलाफ मामला राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है. दिसानायके पिछले साल सत्ता में आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था.

रणतुंगा बंधुओं में से एक अन्य भाई, प्रसन्ना, जो पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, को पिछले महीने बीमा धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह मामला अभी लंबित है, लेकिन इससे पहले जून 2022 में उन्हें एक व्यवसायी से जबरन वसूली के आरोप में दोषी ठहराया गया था. उन्हें दो साल की निलंबित कारावास की सजा सुनाई गई है.