रोहित शर्मा ने बताया अपना सबसे बड़ा दुख, कभी नहीं भुला पाएंगे; बोले- मैं रिटायरमेंट...

19 नवंबर 2023 की तारीख को कोई भारतीय फैन नहीं भुला सकता. इसी दिन 2023 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार मिली थी. सच यह है कि रोहित शर्मा उस दिल दुखा देने वाली हार के बाद रिटायरमेंट का मन बना चुके थे. यह बात रोहित शर्मा ने खुद कुबूल की है. रोहित ने बताया कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी.

रोहित शर्मा ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "सभी बहुत निराश थे, हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर यह क्या हो गया. वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन दौर था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप के लिए मैंने पूरी जान लगा दी थी. सिर्फ वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले से नहीं बल्कि 2022 में कप्तानी मिलने के बाद से ही."

रोहित शर्मा ने बताया कि उनका सपना सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने का था, फिर चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो या 2023 का ODI वर्ल्ड कप. रोहित ने आगे बताया, "जब यह सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं टूट चुका था. मेरे शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं बची थी. मुझे दोबारा से पहले जैसी स्थिति में आने में कुछ महीनों का समय लगा था."

मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता...

'हिटमैन' ने कहा कि, "एक समय मेरे मन में ख्याल आने लगे थे कि वो अब क्रिकेट करियर को जारी नहीं रखना चाहते हैं और रिटायर होना चाहते हैं. क्योंकि उस लम्हे ने मेरी सारी एनर्जी खींच ली थी और लगने लगा था कि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है." उन्हें उस कठिन दौर से उबरने में कुछ समय लगा और उसके कुछ महीने बाद ही जून 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर इतिहास रचा.

