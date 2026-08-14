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महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, 15 अगस्त तक का है समय

Maharashtra News: महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए अब व्यावहारिक यानी बोलचाल की मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया जा रहा है. सरकार ने चालकों को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया है

Written By : वैभव परब |  Updated at : 14 Aug 2026 08:39 AM (IST)
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महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए अब व्यावहारिक यानी बोलचाल की मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया जा रहा है. सरकार ने चालकों को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया है. इसके बाद मराठी बोलने में असमर्थ पाए जाने वाले चालकों के खिलाफ लाइसेंस और परमिट रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, चालकों को भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग भी उठ रही है. 

वहीं, इस मामले पर अब शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सीखने में कोई बुराई है ही नहीं, बस थोड़ा वक्त देने की जरूरत है. बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्हें हिंदी भी नहीं आती, लेकिन वो सीख रहे हैं इसलिए इसे विवादि मत बनाइए. 

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मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस होगा निलंबित

मोटर वाहन नियमों के नए प्रावधानों के तहत चालकों को यात्रियों से सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी आना जरूरी होगा. नियमों का पालन नहीं करने पर पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा. इसके बावजूद मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. दोबारा उल्लंघन होने पर लाइसेंस और परमिट स्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान है.

1,600 शिक्षक ने 1.35 लाख चालकों को सिखाई मराठी

परिवहन विभाग के प्रशिक्षण अभियान के तहत करीब 1,600 शिक्षकों की मदद से 1.35 लाख चालकों को मराठी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. हालांकि, भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने सरकार से 100 दिनों की अतिरिक्त मोहलत देने की मांग की है. उनका कहना है कि भारी बारिश के कारण कई शहरों में प्रशिक्षण कक्षाएं प्रभावित हुई हैं.

इस मांग पर गृह राज्यमंत्री (शहर) योगेश कदम ने कहा है कि सरकार अतिरिक्त समय देने के विकल्प पर विचार कर सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य चालकों पर जबरदस्ती नियम थोपना नहीं, बल्कि उन्हें सकारात्मक तरीके से मराठी सीखने का अवसर देना है.

चालकों ने की अतिरिक्त समय की मांग

एक ओर सरकार यात्रियों की सुविधा और मराठी भाषा के सम्मान को ध्यान में रखते हुए नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर 100 दिनों की अतिरिक्त मोहलत की मांग ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन 15 अगस्त के बाद दंडात्मक कार्रवाई शुरू करता है या चालकों को अतिरिक्त समय देकर राहत देता है.

आनंद दुबे बोले इसे विवादित न बनाएं

वहीं, इस मामले पर शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "देखिए, चाहे मुंबई या महाराष्ट्र हो, या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है और हर राज्य की भाषा हमारे लिए बहुत प्यारी होती है. मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले जो परप्रांतीय हैं, वे सबसे पहले तो खुद को मुंबईकर और मराठी मानुस ही मानते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में वे मराठी भाषा उतनी अच्छी तरह नहीं बोल पाते. अब वे इसे सीख रहे हैं क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि जो ऑटो या रिक्शा चलाते हैं, वो मराठी भाषा सीखें, बोलें, पढ़ें और लिखें. बहुत से लोग सीख चुके हैं, कई लोग सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, उन्हें बस थोड़ा समय मिल जाना चाहिए."

'सीखने में कोई बुराई नहीं'

उन्होंने आगे कहा, "कई लोग तो डर के मारे भी सीख रहे हैं कि कोई मारपीट या हिंसा न करे, हालांकि सीखने में कोई बुराई है ही नहीं, बस थोड़ा वक्त देने की जरूरत है. बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते क्योंकि वे अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जैसे अवधी, भोजपुरी, झारखंडी या गुजराती बोलते हैं. वो सीख रहे हैं और जल्द सीख जाएंगे, इसलिए इसे विवाद मत बनाइए. अगर सरकार उन्हें थोड़ा और समय देती है तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो वे उसी समय में सीखेंगे; आखिरकार उन्हें अपनी रोजी-रोटी चलानी है. रिक्शा चलाकर कोई उद्योगपति तो बन नहीं रहा है, इसलिए हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना है और मराठी भाषा का भी सम्मान करना है, दोनों हाथों से इस राज्य और देश को आगे बढ़ाना है."

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 14 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Marathi MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA
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