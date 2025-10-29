10 साल पहले छूट चुकी है नौकरी तो कैसे मिल पाएगी पेंशन? जान लें पीएफ से जुड़े ये नियम

PFO के नियमों में 9.5 साल की सर्विस पूरी होने पर 6 महीने की ग्रेस ड्यूरेशन भी दी जाती है जिससे सर्विस सेवा 10 साल मानी जाती है और पेंशन पात्रता बन जाती है. अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है. तो आप Form 10C भरकर EPS का विड्रॉल बेनिफिट ले सकते हैं या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं.