LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत

सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शिकायतें तेजी से सामने आ रही हैं. लोग खुलकर बता रहे हैं कि उन्हें बुकिंग के बावजूद गैस नहीं मिल रही. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर गैस एजेंसी मनमानी करने लगे. तो आम ग्राहक के पास क्या ऑप्शन बचता है.