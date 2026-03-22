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LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत
LPG Delivery Man Complaint: LPG सिलेंडर की डिलीवरी पर एक्स्ट्रा पैसे मांगना गलत है. तय रेट से ज्यादा चार्ज होने पर तुरंत गैस कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत करें. जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है.
देश में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर माहैल गर्म है. दोबारा रिफिल बुकिंग का समय भी बढ़ा दिया गया है. लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को डिलीवरी को लेकर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. कहीं बुकिंग के बाद भी सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचता. तो कहीं डिलीवरी मैन एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगता है.
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Published at : 22 Mar 2026 01:03 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion