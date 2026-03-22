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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीLPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत

LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत

LPG Delivery Man Complaint: LPG सिलेंडर की डिलीवरी पर एक्स्ट्रा पैसे मांगना गलत है. तय रेट से ज्यादा चार्ज होने पर तुरंत गैस कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत करें. जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 Mar 2026 01:03 PM (IST)
LPG Delivery Man Complaint: LPG सिलेंडर की डिलीवरी पर एक्स्ट्रा पैसे मांगना गलत है. तय रेट से ज्यादा चार्ज होने पर तुरंत गैस कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत करें. जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है.

देश में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर माहैल गर्म है. दोबारा रिफिल बुकिंग का समय भी बढ़ा दिया गया है. लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को डिलीवरी को लेकर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. कहीं बुकिंग के बाद भी सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचता. तो कहीं डिलीवरी मैन एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगता है.

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कई उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर बुक कराने के बाद भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है. कुछ मामलों में तो डीलर बहाने बनाकर डिलीवरी टालता रहता है. वहीं कुछ लोग बताते हैं कि सिलेंडर देने के बदले तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं.
कई उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर बुक कराने के बाद भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है. कुछ मामलों में तो डीलर बहाने बनाकर डिलीवरी टालता रहता है. वहीं कुछ लोग बताते हैं कि सिलेंडर देने के बदले तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं.
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सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शिकायतें तेजी से सामने आ रही हैं. लोग खुलकर बता रहे हैं कि उन्हें बुकिंग के बावजूद गैस नहीं मिल रही. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर गैस एजेंसी मनमानी करने लगे. तो आम ग्राहक के पास क्या ऑप्शन बचता है.
सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शिकायतें तेजी से सामने आ रही हैं. लोग खुलकर बता रहे हैं कि उन्हें बुकिंग के बावजूद गैस नहीं मिल रही. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर गैस एजेंसी मनमानी करने लगे. तो आम ग्राहक के पास क्या ऑप्शन बचता है.
Published at : 22 Mar 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News LPG Cylinder LPG Gas

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