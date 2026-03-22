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इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
PF Claim Rules: पीएफ का पैसा हर जरूरत के लिए नहीं निकाला जा सकता. अपनी नौकरी के दौरान आप किन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते हैं पैसे जान लीजिए पूरे नियम.
सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ कई लोगों को छोटा सा अमाउंट लगता है. लेकिन यही पैसा धीरे-धीरे बड़ा फंड बन जाता है. इसका मकसद साफ है कि रिटायरमेंट या मुश्किल वक्त में आर्थिक सहारा मिल सके. इसी वजह से इसके इस्तेमाल पर सख्त नियम बनाए गए हैं. हर जरूरत के लिए यह पैसा नहीं निकाला जा सकता.
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Published at : 22 Mar 2026 04:00 PM (IST)
Tags :Utility News EPFO PF Claim
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion