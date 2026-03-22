इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम

पीएफ का पूरा पैसा आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप नौकरी में हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरा बैलेंस निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. फुल सेटलमेंट तभी मिलता है जब आप रिटायर हो जाएं या कम से कम दो महीने तक बेरोजगार रहें. नौकरी करते हुए सिर्फ कुछ तय कारणों पर ही आंशिक निकासी मिलती है.