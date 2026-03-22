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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम

इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम

PF Claim Rules: पीएफ का पैसा हर जरूरत के लिए नहीं निकाला जा सकता. अपनी नौकरी के दौरान आप किन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते हैं पैसे जान लीजिए पूरे नियम.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 Mar 2026 04:01 PM (IST)
PF Claim Rules: पीएफ का पैसा हर जरूरत के लिए नहीं निकाला जा सकता. अपनी नौकरी के दौरान आप किन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते हैं पैसे जान लीजिए पूरे नियम.

सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ कई लोगों को छोटा सा अमाउंट लगता है. लेकिन यही पैसा धीरे-धीरे बड़ा फंड बन जाता है. इसका मकसद साफ है कि रिटायरमेंट या मुश्किल वक्त में आर्थिक सहारा मिल सके. इसी वजह से इसके इस्तेमाल पर सख्त नियम बनाए गए हैं. हर जरूरत के लिए यह पैसा नहीं निकाला जा सकता.

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पीएफ का पूरा पैसा आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप नौकरी में हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरा बैलेंस निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. फुल सेटलमेंट तभी मिलता है जब आप रिटायर हो जाएं या कम से कम दो महीने तक बेरोजगार रहें. नौकरी करते हुए सिर्फ कुछ तय कारणों पर ही आंशिक निकासी मिलती है.
पीएफ का पूरा पैसा आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप नौकरी में हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरा बैलेंस निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. फुल सेटलमेंट तभी मिलता है जब आप रिटायर हो जाएं या कम से कम दो महीने तक बेरोजगार रहें. नौकरी करते हुए सिर्फ कुछ तय कारणों पर ही आंशिक निकासी मिलती है.
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डेली खर्च या लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अगर आप मोबाइल खरीदने, घूमने जाने या किसी शौक को पूरा करने के लिए इसे निकालना चाहते हैं, तो नियम इसकी अनुमति नहीं देते. पीएफ का असली मकसद भविष्य की सुरक्षा है, न कि रोजमर्रा के खर्च पूरे करना.
डेली खर्च या लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अगर आप मोबाइल खरीदने, घूमने जाने या किसी शौक को पूरा करने के लिए इसे निकालना चाहते हैं, तो नियम इसकी अनुमति नहीं देते. पीएफ का असली मकसद भविष्य की सुरक्षा है, न कि रोजमर्रा के खर्च पूरे करना.
Published at : 22 Mar 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO PF Claim

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