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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन

घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन

सरकार के अनुसार, अब किसी भी नए पीएनजी कनेक्शन को 7 दिनों के अंदर मंजूरी देने का निर्देश दिया है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलपीजी से पीएनजी की और शिफ्ट करना है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Mar 2026 02:43 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार के अनुसार, अब किसी भी नए पीएनजी कनेक्शन को 7 दिनों के अंदर मंजूरी देने का निर्देश दिया है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलपीजी से पीएनजी की और शिफ्ट करना है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के दिनों में पीएनजी कनेक्शन की मांग तेजी से बड़ी है और कम समय में बड़ी संख्या में नए कनेक्शन जारी किए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि पीएनजी कनेक्शन के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए गैस कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

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पीएनजी कनेक्शन के लिए किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?

पीएनजी कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है. साथ ही एड्रेस के लिए बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी टैक्स जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं. अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो मकान मालिक की एनओसी और रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा. साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो को पहले से पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में तैयार करके रखना जरूरी है.

पीएनजी के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले जिस कंपनी से कनेक्शन लेना है उसकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करें. इसके बाद डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन सेलेक्ट करें और पिन कोड डालकर अपने इलाके में सुविधा की उपलब्धता चेक करें. अगर आपके एरिया में पाइपलाइन उपलब्ध है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है जो आमतौर पर 5000 से 7000 रुपये के बीच होता है. पेमेंट के बाद आपको एक आवेदन संख्या या रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

पेमेंट और वेरिफिकेशन में होता है अंतर

पीएनजी कनेक्शन के लिए अलग-अलग कंपनियों में आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा फर्क होता है. कुछ कंपनियां आवेदन के समय ही फीस जमा करवाती है, जबकि कुछ में बाद में पेमेंट का ऑप्शन मिलता है. कई कंपनियां सिक्योरिटी डिपॉजिट को किस्तों में देने की सुविधा भी देती है. वेरिफिकेशन के लिए कुछ जगहों पर आधार आधारित ई-केवाईसी से तुरंत प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जबकि कुछ कंपनियां घर पर सर्वे टीम भेजकर डॉक्यूमेंट जांचती है. इसके बाद ही पाइप लाइन लगाने का काम शुरू किया जाता है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Mar 2026 02:43 PM (IST)
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