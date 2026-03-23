Tesla को टक्कर देने आई Xiaomi SU7, 3 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार, जानें कितनी है रेंज

शाओमी, जो अब तक स्मार्टफोन के लिए जानी जाती थी, अब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में भी तेजी से अपनी पहचान बना रही है. कंपनी ने अपनी नई Xiaomi SU7 इलेक्ट्रिक कार का अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है. ये कार पहले से ज्यादा पावरफुल, सेफ और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज और सुपरफास्ट स्पीड है, जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक कारों से अलग बनाती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कीमत और वेरिएंट

Xiaomi SU7 को तीन वेरिएंट्स- स्टैंडर्ड, प्रो और मैक्स में लॉन्च किया गया है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत लगभग 30 लाख रुपये से शुरू होती है. प्रो वेरिएंट की कीमत करीब 34 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल मैक्स वेरिएंट लगभग 41 लाख रुपये तक जाता है. इन तीनों वेरिएंट्स में फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से फर्क देखने को मिलता है.

बैटरी, रेंज और स्पीड

Xiaomi SU7 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी और परफॉर्मेंस है. कंपनी के अनुसार इसका प्रो वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर करीब 902 किलोमीटर तक चल सकता है. चार्जिंग की बात करें तो ये कार सिर्फ 15 मिनट में लगभग 670 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. वहीं, 10% से 80% तक चार्ज होने में इसे सिर्फ 12 मिनट लगते हैं. स्पीड के मामले में भी ये कार बेहद तेज है. यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.08 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 265 किमी प्रति घंटा तक जाती है.

स्मार्ट फीचर्स

Xiaomi SU7 में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इसमें Snapdragon 8 Gen 3 चिप और NVIDIA DRIVE AGX Thor चिप दी गई है. कार के अंदर 6 स्क्रीन दी गई हैं, जिन्हें पीछे बैठे लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं. यह कार Xiaomi के HyperOS पर चलती है, जिससे आप अपने घर के स्मार्ट डिवाइस को भी कार से कंट्रोल कर सकते हैं. AI वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है.

डिजाइन और सेफ्टी

Xiaomi SU7 का डिजाइन काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव है. यह एक बड़ी सेडान है, जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर है. इसमें 9 अलग-अलग कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं. अंदर की सीट्स को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे लंबी जर्नी में भी आराम बना रहता है. सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग्स दिए गए हैं और इसकी बॉडी मजबूत स्टील से बनी है. बैटरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुर्घटना के समय आग लगने का खतरा कम हो. इसके अलावा, यह कार खुद ही सड़क की स्थिति को समझकर अपनी ग्रिप को बेहतर बना लेती है.

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