महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा

इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है. उन्हें छोटे बिजनेस या स्वरोजगार के लिए हेल्प की जाती है. जिससे वे सालाना अच्छी कमाई कर सकें. सरकार की कोशिश है कि महिलाएं खुद कमाकर अपने परिवार को सपोर्ट करें और आर्थिक रूप से मजबूत बनें.