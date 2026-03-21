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महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
Lakhpati Didi Yojana: लखपति दीदी योजना से महिलाओं को स्वरोजगार का मौका मिलता है. जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं. जान लें कैसे मिलता है योजना में फायदा.
आज के समय में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और लखपति दीदी योजना उनमें से एक खास पहल है. इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी कमाई बढ़ाना है. इस योजना से जुड़कर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और घर की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 03:01 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion