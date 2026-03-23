हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स

बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स

Tateeree Song: बादशाह के गाने 'टटीरी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ था. अब इस गाने को लेकर हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया है. गाने से जुड़े 857 लिंक सोशल मीडिया से हटा दिए गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी रैपर और सिंगर बादशाह का गाना 'टटीरी' इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है. इस गाने के अश्लील लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताया, खासकर महिलाओं और नाबालिगों को लेकर कंटेंट पर सवाल उठाए गए. बढ़ते विरोध के बीच बादशाह ने माफी भी मांगी थी और गाने को अब सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया.

हरियाणा पुलिस ने 'टटीरी' गाने पर लिया एक्शन
ANI के मुताबिक, इसी बीच हरियाणा पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया से गाने से जुड़े कई लिंक हटवा दिए हैं. ऑफिसर्स के मुताबिक अब तक 857 लिंक हटाए जा चुके हैं, जिनमें यूट्यूब के 154 वीडियो और इंस्टाग्राम के 703 रील्स शामिल हैं. यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने के बाद की गई, जिसमें गाने के सभी वर्जन, री-अपलोड और शॉर्ट क्लिप्स हटाने के निर्देश दिए गए थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

बता दें, इस मामले में पंचकूला के साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही है. पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा के खिलाफ कोई भी कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

बता दें, बादशाह का गाना 'टटीरी' 1 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था, जिसमें बादशाह के साथ सिमरन जगलान की आवाज है. हालांकि, रिलीज के कुछ ही दिनों बाद यह गाना विवादों में आ गया, जिसेक बाद सिंगर ने माफी मांगी थी और अब यह मामला कानूनी जांच के दायरे में है. अभी हाल ही में नोरा फहेती का भी गाना 'सरके चुनर' अश्लील लिरिक्स के कारण यूट्यूब से पहले ही हटाया जा चुका है. 

और पढ़ें
Published at : 23 Mar 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Badshah Tateeree
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स
बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स
बॉलीवुड
रिलीज हुआ 'भूत बंगला' के 'तू ही दिसदा' गाने का टीजर, रोमांटिक अंदाज में दिखे अक्षय कुमार-वामिका गब्बी
रिलीज हुआ 'भूत बंगला' के 'तू ही दिसदा' गाने का टीजर, रोमांटिक अंदाज में दिखे अक्षय कुमार-वामिका गब्बी
बॉलीवुड
'8 घंटे की फिल्म बन गई थी, क्या-क्या काटते', इस वजह से दो पार्ट में बनी 'धुरंधर', आदित्य धर ने का बजट भी बता दिया
'8 घंटे की फिल्म बन गई थी, क्या-क्या काटते', इस वजह से दो पार्ट में बनी 'धुरंधर', आदित्य धर ने का बजट भी बता दिया
बॉलीवुड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जैकी श्रॉफ तक, 'शहीद दिवस' पर कई हस्तियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जैकी श्रॉफ तक, 'शहीद दिवस' पर कई हस्तियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन
Advertisement

वीडियोज

Daily Ride के लिए कितनी Practical? TVS Ronin 225 Walkaround | Auto Live #tvs #ronin
Khabar Filmy Hai: अनीत पड्डा की किलर वॉक… ट्रोल्स को करारा जवाब | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत की बुराई सुनना विक्रांत को नहीं गवारा, क्या इशिका को मिलेगी डांट ? | Mannat Har Khushi Paane Ki
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मजदूरों को 5 KG के सिलेंडर में दी जाएगी प्राथमिकता, LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
मजदूरों को 5 KG के सिलेंडर में दी जाएगी प्राथमिकता, LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
'हर संकट का बोझ आखिर लोगों पर ही क्यों?' प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार
'हर संकट का बोझ आखिर लोगों पर ही क्यों?' प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार
विश्व
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत
क्रिकेट
बतौर कप्तान पहले सीजन में IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
बतौर कप्तान पहले सीजन में IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
बॉलीवुड
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
हेल्थ
Indoor Air Pollution: घर में इस कॉमन दिक्कत से हर साल 40 लाख लोग गंवा रहे जान, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती?
घर में इस कॉमन दिक्कत से हर साल 40 लाख लोग गंवा रहे जान, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती?
यूटिलिटी
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget