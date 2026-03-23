बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स

पंजाबी रैपर और सिंगर बादशाह का गाना 'टटीरी' इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है. इस गाने के अश्लील लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताया, खासकर महिलाओं और नाबालिगों को लेकर कंटेंट पर सवाल उठाए गए. बढ़ते विरोध के बीच बादशाह ने माफी भी मांगी थी और गाने को अब सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया.

हरियाणा पुलिस ने 'टटीरी' गाने पर लिया एक्शन

ANI के मुताबिक, इसी बीच हरियाणा पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया से गाने से जुड़े कई लिंक हटवा दिए हैं. ऑफिसर्स के मुताबिक अब तक 857 लिंक हटाए जा चुके हैं, जिनमें यूट्यूब के 154 वीडियो और इंस्टाग्राम के 703 रील्स शामिल हैं. यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने के बाद की गई, जिसमें गाने के सभी वर्जन, री-अपलोड और शॉर्ट क्लिप्स हटाने के निर्देश दिए गए थे.

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बता दें, इस मामले में पंचकूला के साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही है. पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा के खिलाफ कोई भी कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

बता दें, बादशाह का गाना 'टटीरी' 1 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था, जिसमें बादशाह के साथ सिमरन जगलान की आवाज है. हालांकि, रिलीज के कुछ ही दिनों बाद यह गाना विवादों में आ गया, जिसेक बाद सिंगर ने माफी मांगी थी और अब यह मामला कानूनी जांच के दायरे में है. अभी हाल ही में नोरा फहेती का भी गाना 'सरके चुनर' अश्लील लिरिक्स के कारण यूट्यूब से पहले ही हटाया जा चुका है.