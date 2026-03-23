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RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. छात्र वेबसाइट, SMS और DigiLocker के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जानें कैसे करें चेक ?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Mar 2026 03:30 PM (IST)
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 10वीं परीक्षा 2026 में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट 23 मार्च को आना था. लेकिन आज नतीजे जारी नहीं हुए हैं. राजस्थान बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि नतीजे कल यानी 24 मार्च को जारी किया जाएगा. ऐसे में छात्र अपना रोल नंबर तैयार रखें, ताकि रिजल्ट आते ही तुरंत चेक कर सकें.

किन-किन माध्यमों से कर सकते हैं रिजल्ट चेक

वेबसाइट से ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “RBSE 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?

SMS के जरिए ऐसे पाएं रिजल्ट
अगर वेबसाइट स्लो हो जाए या खुल न रही हो, तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलें और टाइप करें RJ10 स्पेस रोल नंबर.
इसे 5676750 या 56263 पर भेज दें.
कुछ ही समय में रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा.

DigiLocker से कैसे चेक करें
छात्र DigiLocker ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करके भी अपनी मार्कशीट देख सकते हैं.
इसके लिए DigiLocker में लॉगिन करें और RBSE सेक्शन में जाकर 10वीं का रिजल्ट चुनें.
यहां से आप अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?
RBSE 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक लाने जरूरी हैं. इससे कम अंक होने पर छात्र को फेल माना जाएगा.

पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा?
पिछले साल यानी 2025 में RBSE 10वीं का रिजल्ट 28 मई को जारी हुआ था. उस साल कुल पास प्रतिशत लगभग 93.03% रहा था. लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा था और उनका पास प्रतिशत ज्यादा था.

अगर फेल हो जाएं तो क्या करें?
अगर कोई छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाती है, जिससे छात्र उसी साल पास हो सकता है.लेकिन अगर दो से ज्यादा विषयों में फेल होते हैं, तो फिर पूरे साल की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ सकती है.

क्या री-एवैल्यूएशन का विकल्प है?
अगर किसी छात्र को अपने नंबरों पर संदेह है, तो वह रिजल्ट जारी होने के बाद री-एवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध रहती है.

यह भी पढ़ें - Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Education Result Rajasthan Board 10th Result Rajeduboard.rajasthan.gov.in RBSE Result 2026 BSER Ajmer Class 10 Result Date
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