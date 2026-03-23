26-27 मार्च की रात बंद रहेगी रेलवे की ये सेवा, PNR से लेकर टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन रहेगा ठप





ये भी पढ़ें-यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अप्रैल से 14 मई तक यूपी में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. अगर आप 26 से 27 मार्च की रात टिकट बुक करने, कैंसिल करने या पीएनआर स्टेटस चेक करने की योजना बना रहे हैं तो आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दरअसल, दिल्ली क्षेत्र में रेलवे की ऑनलाइन और काउंटर से जुड़ी कई जरूरी सेवाएं कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद रहने वाली हैं. ऐसे में यात्रियों को रेलवे की और से सलाह दी जा रही है कि वह अपनी यात्रा से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि आखिरी समय में दिक्कत न हो.

कब तक बंद रहेंगी सेवाएं?



नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि दिल्ली में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस की सेवाएं मेंटेनेंस के चलते अस्थाई रूप से रोकी जाएगी. इस दौरान टिकट बुकिंग से लेकर कैंसिलेशन और पूछताछ जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी. रेलवे के अनुसार यह बंदी 26 मार्च 2026 की रात 11:45 बजे से शुरू होकर 27 मार्च 2026 की सुबह 4:45 बजे तक यानी करीब 5 घंटे तक रहेगी. इस दौरान यात्री रेलवे की कई जरूरी सेवाओं को फायदा नहीं उठा पाएंगे.



कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित?



रेलवे के अनुसार 26 और 27 मार्च की रात यात्रियों के लिए दिल्ली पोर्टल से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेगी. इनमें आईआरसीटीसी और काउंटर बुकिंग दोनों की तरीकों से रिजर्वेशन बंद रहेगा. यात्री अपने टिकट का पीएनआर स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे. कंफर्म या वेटिंग टिकट को कैंसिल करने की सुविधा नहीं मिल पाएगी. ट्रेनों की चार्ट की सेवा बंद रहने के चलते यात्री चार्टिंग और ईडीआर की सुविधा का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा तत्काल या अंतिम समय में होने वाली बुकिंग भी प्रभावित रहेगी.



रेलवे ने दी यात्रियों को जरूरी सलाह



रेलवे के अनुसार यह कदम सिस्टम की क्षमता और स्पीड बेहतर करने के लिए उठाया गया है. मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार के चलते कुछ समय के लिए सेवाएं रोक जा रही है, ताकि भविष्य में यात्रियों को बेहतर और तेज सुविधा मिल सके. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह अपनी यात्रा से जुड़े सभी जरूरी काम समय से पहले पूरा कर लें. खासतौर पर अगर आपको टिकट बुक करनी है या कैंसिल करना है तो 26 मार्च की रात 11:45 बजे से पहले यह काम निपटा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.