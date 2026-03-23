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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी26-27 मार्च की रात बंद रहेगी रेलवे की ये सेवा, PNR से लेकर टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन रहेगा ठप

26-27 मार्च की रात बंद रहेगी रेलवे की ये सेवा, PNR से लेकर टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन रहेगा ठप

नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि दिल्ली में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की सेवाएं मेंटेनेंस के चलते अस्थाई रूप से रोकी जाएंगी. इस दौरान टिकट बुकिंग से लेकर कैंसिलेशन और पूछताछ जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Mar 2026 04:52 PM (IST)
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ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. अगर आप 26 से 27 मार्च की रात टिकट बुक करने, कैंसिल करने या पीएनआर स्टेटस चेक करने की योजना बना रहे हैं तो आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दरअसल, दिल्ली क्षेत्र में रेलवे की ऑनलाइन और काउंटर से जुड़ी कई जरूरी सेवाएं कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद रहने वाली हैं. ऐसे में यात्रियों को रेलवे की और से सलाह दी जा रही है कि वह अपनी यात्रा से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि आखिरी समय में दिक्कत न हो.

ये भी पढ़ें-यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अप्रैल से 14 मई तक यूपी में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल
 
कब तक बंद रहेंगी सेवाएं?

नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि दिल्ली में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस की सेवाएं मेंटेनेंस के चलते अस्थाई रूप से रोकी जाएगी. इस दौरान टिकट बुकिंग से लेकर कैंसिलेशन और पूछताछ जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी. रेलवे के अनुसार यह बंदी 26 मार्च 2026 की रात 11:45 बजे से शुरू होकर 27 मार्च 2026 की सुबह 4:45 बजे तक यानी करीब 5 घंटे तक रहेगी. इस दौरान यात्री रेलवे की कई जरूरी सेवाओं को फायदा नहीं उठा पाएंगे.

कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित?

रेलवे के अनुसार 26 और 27 मार्च की रात यात्रियों के लिए दिल्ली पोर्टल से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेगी. इनमें आईआरसीटीसी और काउंटर बुकिंग दोनों की तरीकों से रिजर्वेशन बंद रहेगा. यात्री अपने टिकट का पीएनआर स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे. कंफर्म या वेटिंग टिकट को कैंसिल करने की सुविधा नहीं मिल पाएगी. ट्रेनों की चार्ट की सेवा बंद रहने के चलते यात्री चार्टिंग और ईडीआर की सुविधा का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा तत्काल या अंतिम समय में होने वाली बुकिंग भी प्रभावित रहेगी.

रेलवे ने दी यात्रियों को जरूरी सलाह

रेलवे के अनुसार यह कदम सिस्टम की क्षमता और स्पीड बेहतर करने के लिए उठाया गया है. मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार के चलते कुछ समय के लिए सेवाएं रोक जा रही है, ताकि भविष्य में यात्रियों को बेहतर और तेज सुविधा मिल सके. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह अपनी यात्रा से जुड़े सभी जरूरी काम समय से पहले पूरा कर लें. खासतौर पर अगर आपको टिकट बुक करनी है या कैंसिल करना है तो 26 मार्च की रात 11:45 बजे से पहले यह काम निपटा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Mar 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Railway Services Down On March 26 IRCTC Services Unavailable On 26 And 27 March PNR Status Check Down
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