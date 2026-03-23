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1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम
हर साल की तरह इस साल भी कई वित्तीय नियम और टैक्स से जुड़े कामों की समय सीमा इसी दिन खत्म हो रही है. अगर आपने कुछ जरूरी कामों को समय पर पूरा नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2025–26 खत्म होने वाला है. हर साल की तरह इस साल भी कई वित्तीय नियम और टैक्स से जुड़े कामों की समय सीमा इसी दिन खत्म हो रही है. अगर आपने कुछ जरूरी कामों को समय पर पूरा नहीं किया तो न सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि कई तरह की टैक्स छूट का लाभ भी नहीं मिल पाएगा. इसलिए अब आखिरी मौका है कि आप अपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग निवेश से जुड़े सभी काम 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लें. ये काम निपटाने से न सिर्फ आप जुर्माने से बचेंगे बल्कि अपनी टैक्स बचत भी सुनिश्चित कर सकते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 05:54 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion