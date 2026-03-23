1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम

अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता है, तो नियम के मुताबिक हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी है. PPF में न्यूनतम 500 रूपए और सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये. अगर आपने 31 मार्च तक ये राशि जमा नहीं की, तो आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है और इसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है.