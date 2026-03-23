14.2 किलो के LPG सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस, जानें अब कितने का मिलेगा सिलेंडर?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच चल रहे टकराव का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है. दरअसल, होमुर्ज जलडमरूमध्य के बाधित होने से भारत में तेल-गैस और सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है. देश में एलपीजी का स्टॉक तेजी से घट रहा है. ऐसे में सरकारी तेल कंपनियां अब एक नए प्लान की तैयारी कर रही हैं. इसके तहत घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर करीब 10 किलोग्राम करने का प्रस्ताव सामने आया है, ताकि समिति स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर अब 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में 10 किलो गैस आएगी तो अब कितने में सिलेंडर मिलेगा.



क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत सप्लाई खाड़ी देशों से आती है. वहीं मौजूदा हालात में इस सप्लाई चैन पर बड़ा असर पड़ा है. हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते खाड़ी क्षेत्र से बहुत कम शिपमेंट भारत पहुंच पाए हैं. पिछले सप्ताह भी सिर्फ दो जहाज भारत आए, जिनमें करीब 92,700 टन एलपीजी थी. यह एलपीजी देश की सिर्फ एक दिन की खपत के बराबर है. इसके अलावा भारत के कई एलपीजी टैंकर अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं.



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10 किलो से कैसे चलेगा काम?



सरकारी तेल कंपनियाें का मानना है कि एक सामान्य परिवार में 14.2 किलो का सिलेंडर करीब 35 से 40 दिनों तक चलता है. ऐसे में 10 किलो गैस वाला सिलेंडर भी लगभग 1 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं इस बदलाव से बची हुई गैस को उन घरों तक पहुंचा जा सकेगा, जहां सिलेंडर खत्म होने की स्थिति में है. जिससे किसी को भी सिलेंडर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन लोगों तक भी सिलेंडर पहुंच पाएगा जिन पर एलपीजी का असर सबसे ज्यादा हो रहा है.



अब कितने में मिलेगा सिलेंडर?



अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो सिलेंडर पर नए स्टिकर लगाए जाएंगे. जिससे यह स्पष्ट होगा कि उसमें कम गैस भरी गई है, साथ ही कीमत भी गैस की मात्रा के अनुसार कम की जाएगी. हालांकि इसके लिए बॉटलिंग प्लांट्स में तकनीकी बदलाव और कुछ नियामकिय मंजूरी की भी जरूरत होगी. वहीं यह बदलाव लागू होने के साथ ही सिलेंडर की कीमत भी तय होगी. बता दें, देश में एलपीजी की रोजाना की खपत करीब 93,500 टन है, जिसमें से लगभग 80,400 टन घरेलू उपयोग में आता है. वहीं मार्च से पहले के पखवाड़े में कुल खपत में करीब 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो एलपीजी संकट का संकेत बताया जा रहा है. वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया और गैस का सीमित उपयोग करने की सलाह दी है. वहीं फिलहाल एलपीजी को लेकर सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी सप्लाई नियमित बनी हुई है.

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