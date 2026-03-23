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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी14.2 किलो के LPG सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस, जानें अब कितने का मिलेगा सिलेंडर?

14.2 किलो के LPG सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस, जानें अब कितने का मिलेगा सिलेंडर?

मिडिल ईस्ट तनाव से तेल-गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ा है. ऐसे में सरकारी तेल कंपनियां घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर करीब 10 किलो करने प्लान कर रही हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Mar 2026 02:46 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच चल रहे टकराव का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है. दरअसल, होमुर्ज जलडमरूमध्य के बाधित होने से भारत में तेल-गैस और सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है. देश में एलपीजी का स्टॉक तेजी से घट रहा है. ऐसे में सरकारी तेल कंपनियां अब एक नए प्लान की तैयारी कर रही हैं. इसके तहत घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर करीब 10 किलोग्राम करने का प्रस्ताव सामने आया है, ताकि समिति स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर अब 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में 10 किलो गैस आएगी तो अब कितने में सिलेंडर मिलेगा.

क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत सप्लाई खाड़ी देशों से आती है. वहीं मौजूदा हालात में इस सप्लाई चैन पर बड़ा असर पड़ा है. हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते खाड़ी क्षेत्र से बहुत कम शिपमेंट भारत पहुंच पाए हैं. पिछले सप्ताह भी सिर्फ दो जहाज भारत आए, जिनमें करीब 92,700 टन एलपीजी थी. यह एलपीजी देश की सिर्फ एक दिन की खपत के बराबर है. इसके अलावा भारत के कई एलपीजी टैंकर अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं.

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10 किलो से कैसे चलेगा काम?

सरकारी तेल कंपनियाें का मानना है कि एक सामान्य परिवार में 14.2 किलो का सिलेंडर करीब 35 से 40 दिनों तक चलता है. ऐसे में 10 किलो गैस वाला सिलेंडर भी लगभग 1 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं इस बदलाव से बची हुई गैस को उन घरों तक पहुंचा जा सकेगा, जहां सिलेंडर खत्म होने की स्थिति में है. जिससे किसी को भी सिलेंडर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन लोगों तक भी सिलेंडर पहुंच पाएगा जिन पर एलपीजी का असर सबसे ज्यादा हो रहा है.

अब कितने में मिलेगा सिलेंडर?

अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो सिलेंडर पर नए स्टिकर लगाए जाएंगे. जिससे यह स्पष्ट होगा कि उसमें कम गैस भरी गई है, साथ ही कीमत भी गैस की मात्रा के अनुसार कम की जाएगी. हालांकि इसके लिए बॉटलिंग प्लांट्स में तकनीकी बदलाव और कुछ नियामकिय मंजूरी की भी जरूरत होगी. वहीं यह बदलाव लागू होने के साथ ही सिलेंडर की कीमत भी तय होगी. बता दें, देश में एलपीजी की रोजाना की खपत करीब 93,500 टन है, जिसमें से लगभग 80,400 टन घरेलू उपयोग में आता है. वहीं मार्च से पहले के पखवाड़े में कुल खपत में करीब 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो एलपीजी संकट का संकेत बताया जा रहा है. वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया और गैस का सीमित उपयोग करने की सलाह दी है. वहीं फिलहाल एलपीजी को लेकर सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी सप्लाई नियमित बनी हुई है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Mar 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder LPG Cylinder Shortage LPG Cylinder Price Update Domestic Gas Supply Crisis LPG Cylinder Reduced Quantity
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