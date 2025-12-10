IND vs SA 1st T20I: कटक में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टी20 मैच में शुभमन गिल की वापसी पर सभी की निगाहें टिकी थीं. गर्दन की चोट की वजह से लगभग एक महीने तक टीम से बाहर रहने के बाद गिल मैदान पर लौटे थे. हालांकि उनकी वापसी उम्मीदों के उलट रही. गिल केवल दो गेंदों में चार रन बनाकर आउट हो गए. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

एक महीने बाद गिल की वापसी

टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगने के बाद गिल टीम से दूर रहे थे. वापसी के साथ ही उन्हें टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया और ओपनिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन 2025 का साल गिल के लिए टी20 में शानदार नहीं रहा है. वे अब तक इस साल एक भी अर्शधतक नहीं लगा पाए हैं. 13 मैचों में उन्होंने 26.3 के औसत से सिर्फ 263 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 143.71 का रहा है.

पहले ओवर में आउट, फैंस का गुस्सा फूटा

कटक में खेले गए इस मैच में गिल की शुरुआत आक्रामक रही. पहली गेंद पर उन्होंने नगिडी को शानदार चौका जड़ा. अगली गेंद पर भी वही आक्रामकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की रुककर आई और उनका टाइमिंग बिगड़ गया. नतीजा, शॉट हवा में और मार्को जानसन ने दौड़कर शानदार कैच पकड़ लिया. गिल के इतना जल्दी आउट होने पर सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर नाराजगी जताई.

कई फैंस ने लिखा, “इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती, गिल आउट होकर लौट भी गए!” तो कुछ ने कहा कि गिल उन बल्लेबाजों की जगह ले रहे हैं जो लगातार फॉर्म में हैं. जैसे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और ईशान किशन.

टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल

फैंस की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि इस मैच में संजू सैमसन को फिर बाहर बैठना पड़ा. जबकि गिल ओपनिंग लेकर भी टीम को मजबूत शुरुआत नहीं दिला पाए. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि गिल की खराब फॉर्म के बावजूद उन्हें लगातार मौके मिलते हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी एक गलती पर ड्रॉप कर दिए जाते हैं.

अगला मौका कब?

अब गिल को खुद को साबित करने का अगला मौका सीरीज के दूसरे मैच में मिलेगा. जो 11 दिसंबर को उनके घर पंजाब के मुल्लांपर में खेला जाएगा. घरेलू परिस्थितियाँ और दर्शकों का समर्थन शायद गिल की खोई लय वापस ला सके.