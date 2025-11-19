एक्सप्लोरर
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
E-Passport System: भारत में पासपोर्ट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. अब देश में ई-पासपोर्ट लागू होगा. कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या अब पुराने पासपोर्ट बंद हो जाएंगे.
भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से दस्तावेज जरूरी होते हैं. बिना इन दस्तावेजों के आपकी बहुत से कम अटक सकते हैं. अगर किसी को विदेश जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है. बिना पासपोर्ट के आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते.
Published at : 19 Nov 2025 04:57 PM (IST)
