हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदेश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?

देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?

E-Passport System: भारत में पासपोर्ट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. अब देश में ई-पासपोर्ट लागू होगा. कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या अब पुराने पासपोर्ट बंद हो जाएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Nov 2025 04:57 PM (IST)
E-Passport System: भारत में पासपोर्ट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. अब देश में ई-पासपोर्ट लागू होगा. कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या अब पुराने पासपोर्ट बंद हो जाएंगे.

भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से दस्तावेज जरूरी होते हैं. बिना इन दस्तावेजों के आपकी बहुत से कम अटक सकते हैं. अगर किसी को विदेश जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है. बिना पासपोर्ट के आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते.

1/6
बिना पासपोर्ट दुनिया का कोई भी देश आपको एंट्री नहीं देता. अब देश में पासपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव शुरू हो गया है. सरकार पूरे देश में ई-पासपोर्ट सिस्टम लागू कर रही है. इसका मकसद पासपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित बनाना और एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग को तेज करना है.
बिना पासपोर्ट दुनिया का कोई भी देश आपको एंट्री नहीं देता. अब देश में पासपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव शुरू हो गया है. सरकार पूरे देश में ई-पासपोर्ट सिस्टम लागू कर रही है. इसका मकसद पासपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित बनाना और एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग को तेज करना है.
2/6
नए सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें पासपोर्ट पर एक छोटी चिप लगाई जाएगी. जो आपकी पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी अपने अंदर सेफ रखेगी. देश में हर नया पासपोर्ट अब एक माइक्रो चिप के साथ आएगा. यह दिखने में आम पन्नों वाला पासपोर्ट ही होगा. लेकिन कवर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी.
नए सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें पासपोर्ट पर एक छोटी चिप लगाई जाएगी. जो आपकी पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी अपने अंदर सेफ रखेगी. देश में हर नया पासपोर्ट अब एक माइक्रो चिप के साथ आएगा. यह दिखने में आम पन्नों वाला पासपोर्ट ही होगा. लेकिन कवर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी.
3/6
इसमें आपकी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, साइन और बायोमेट्रिक जानकारी सेफ रहेगी. इसे बदलना या छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है. यह नई टेक्नालाॅजी पहचान चोरी और पासपोर्ट फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद करेगी.
इसमें आपकी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, साइन और बायोमेट्रिक जानकारी सेफ रहेगी. इसे बदलना या छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है. यह नई टेक्नालाॅजी पहचान चोरी और पासपोर्ट फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद करेगी.
4/6
चिप वाले यह पासपोर्ट दुनिया के कई देशों में पहले से इस्तेमाल हो रहे है. अब भारत भी उसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एयरपोर्ट पर मशीन एक सेकंड के भीतर आपकी जानकारी रीड कर लेती है. इससे बोर्डिंग प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है.
चिप वाले यह पासपोर्ट दुनिया के कई देशों में पहले से इस्तेमाल हो रहे है. अब भारत भी उसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एयरपोर्ट पर मशीन एक सेकंड के भीतर आपकी जानकारी रीड कर लेती है. इससे बोर्डिंग प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है.
5/6
अब लोगो का सवाल है कि पुराने पासपोर्ट क्या खराब हो जाएंगे? तो आपको बता दें सरकार ने साफ किया है कि पुराने पासपोर्ट सामान्य तरीके से चलते रहेंगे. उनके अमान्य होने का कोई खतरा नहीं है. आपको नया पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आप नया बनवाने या पुराने को रिन्यू करवाने जाएंगे.
अब लोगो का सवाल है कि पुराने पासपोर्ट क्या खराब हो जाएंगे? तो आपको बता दें सरकार ने साफ किया है कि पुराने पासपोर्ट सामान्य तरीके से चलते रहेंगे. उनके अमान्य होने का कोई खतरा नहीं है. आपको नया पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आप नया बनवाने या पुराने को रिन्यू करवाने जाएंगे.
6/6
ई-पासपोर्ट फिलहाल पहले कुछ शहरों में जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है. आने वाले समय में हर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर सिर्फ ई-पासपोर्ट ही बनाया जाएगा. इससे देशभर में पासपोर्ट व्यवस्था एक जैसी और ज्यादा एडवांस हो जाएगी.
ई-पासपोर्ट फिलहाल पहले कुछ शहरों में जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है. आने वाले समय में हर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर सिर्फ ई-पासपोर्ट ही बनाया जाएगा. इससे देशभर में पासपोर्ट व्यवस्था एक जैसी और ज्यादा एडवांस हो जाएगी.
Published at : 19 Nov 2025 04:57 PM (IST)
Tags :
Passport Utility News Passport Rule

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget