देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?

नए सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें पासपोर्ट पर एक छोटी चिप लगाई जाएगी. जो आपकी पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी अपने अंदर सेफ रखेगी. देश में हर नया पासपोर्ट अब एक माइक्रो चिप के साथ आएगा. यह दिखने में आम पन्नों वाला पासपोर्ट ही होगा. लेकिन कवर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी.