कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य

IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य

IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य

IND vs SA 2nd ODI Scorecard: भारत ने दूसरे वनडे मैच में पहले खेलते हुए 358 रन बना दिए हैं. भारतीय टीम के लिए विराट कोहली और ऋतुराज गायक्वाड़ ने शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 05:31 PM (IST)
भारत ने दूसरे वनडे मैच में पहले खेलते हुए 358 रन बना दिए हैं. रायपुर में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. भारतीय टीम के लिए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया. एक समय टीम इंडिया के लिए 400 का स्कोर संभव लग रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज आखिरी 10 ओवर में 74 रन बना पाए.

रांची वनडे के शतकवीर रोहित शर्मा इस बार जल्दी आउट हो गए, वो सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं यशस्वी जायसवाल लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप रहे, जिन्होंने 22 रन बनाए. उसके बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला. दोनों ने 195 रनों की पार्टनरशिप कर भारतीय टीम की मैच में वापसी करवाई.

पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने महज 77 गेंदों में शतक पूरा किया. यह किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा ODI क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज भारतीय ODI शतक यूसुफ पठान के नाम है, जिन्होंने 2011 में 68 गेंद में सेंचुरी लगाई थी. विराट कोहली ने 102 रन की पारी खेली, यह उनके वनडे करियर का 53वां और इंटरनेशनल करियर का 84वां शतक रहा. 

एक समय टीम इंडिया ने 40 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए थे. टीम इंडिया 400 रन की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच वाशिंगटन सुंदर रनआउट हो गए. हालांकि कप्तान केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और लगातार दूसरे मैच में तेजतर्रार अर्धशतकीय पारी खेली. राहुल ने 43 गेंद में नाबाद 66 रन बनाए. उन्होंने इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए.

आखिरी 10 ओवरों में भारतीय टीम सिर्फ 74 रन ही जोड़ पाई और स्कोर 358 रन पर आकर रुक गया. लुंगी एनगिडी दक्षिण अफ्रीका के ऐसे अकेले गेंदबाज रहे, जिन्होंने 6 से कम इकॉनमी रेट से रन दिए. उन्होंने 10 ओवर में 51 रन देकर एक विकेट लिया. 

IND vs SA 2nd ODI: गायकवाड़ ने करियर का पहला शतक ठोक रचा इतिहास, सबसे तेज सेंचुरी के मामले में दिग्गजों को पछाड़ा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Dec 2025 05:20 PM (IST)
Ind Vs Sa Live  India Vs South Africa VIRAT KOHLI KL RAHUL IND VS SA
Embed widget