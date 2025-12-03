19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच

Couple Viral MMS Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. 19 मिनट 34 सेकंड का यह MMS वीडियो है. यह वीडियो सच है या झूठ, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं. जानिए क्या है सच.

क्या दावा किया जा रहा है?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक युवक के साथ 19 मिनट 34 सेकंड का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उसमें दिख रही लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. वायरल हो रहा वीडियो सच है या झूठ, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या है लड़की के सुसाइड का सच?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की का शव जमीन पर पड़ा हुआ है और पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ''19 मिनट 34 सेकंड का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली.'' लेकिन तथ्य जांच में यह दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ. जिस महिला की मौत का वीडियो घूम रहा है, उसका MMS की महिला से कोई संबंध नहीं है. दोनों घटनाएं पूरी तरह से अलग हैं.

असल में मामला क्या है?

दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से 19 मिनट 34 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचा, यह अभी तक सामने नहीं आया है. प्रसिद्धि पाने के लिए इस जोड़े ने जानबूझकर यह वीडियो पोस्ट किया है या कोई और कारण है, इस बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

