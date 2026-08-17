दिल्ली- कोलकाता से हैदराबाद- मुंबई तक, 17 से 23 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets This Week: इस हफ्ते फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां पर सस्ती टिकट मिलेगी, तो ये खबर आपके काम की है. यहां सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में बताया गया है.
Cheapest Flight Tickets This Week: किसी न किसी काम के लिए हवाई जहाज से सफर तो करना ही पड़ता है. अगर आपकी भी इस हफ्ते यानी 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच यात्रा करने की प्लानिंग चल रही है और ये यात्रा फ्लाइट से है, तो इस खबर को जरूर पढ़िएगा. चूंकि फ्लाइट की टिकट महंगी आती है और हमारा 2-3 घंटा सिर्फ सस्ती टिकट ढूंढने में ही निकल जाता है तो ऐसे में यहां हम आपकी मदद कर रहे हैं. यहां अलग- अलग रूट्स की सस्ती टिकट्स के बारे में बताया गया है. साथ ही बताया गया कि किस दिन आपको टिकट सस्ती मिलेंगी और कितने बजे कि फ्लाइट होगी.
यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|अकासा एयर
|6040 रुपए
|12:05- 23:20 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6141 रुपए
|18:40- 20:30 PM
|सोमवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|इंडिगो
|6885 रुपए
|17:05- 22:30 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7165 रुपए
|14:55- 20:45 PM
|गुरुवार
|दिल्ली-पूणे
|स्पाइस जेट
|6380 रुपए
|16:55- 19:25 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6800 रुपए
|11:50 AM- 15:35 PM
|बुधवार
|दिल्ली-कोलकाता
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|5739 रुपए
|14:55- 21:30 PM
|स्पाइस जेट
|5984 रुपए
|20:10- 22:30 PM
|गुरुवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6345 रुपए
|19:10- 21:40 PM
|इंडिगो
|9075 रुपए
|22:20 PM- 01:00 AM (अगले दिन)
|शनिवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|इंडिगो
|8432 रुपए
|15:10- 20:45 PM
|अकासा एयर
|8659 रुपए
|04:15- 07:00 AM
|बुधवार
|बैंगलुरू-मुंबई
|स्पाइस जेट
|4062 रुपए
|04:55- 06:55 AM
|इंडिगो
|4564 रुपए
|03:45- 05:30 AM
|बुधवार
|हैदराबाद-मुंबई
|अलायंस एयर
|5627 रुपए
|22:15 PM- 00:30 AM (अगले दिन)
|इंडिगो
|6517 रुपए
|05:00- 6:25 AM
|शनिवार
|अहमदाबाद-दिल्ली
|इंडिगो
|5750 रुपए
|00:05- 02:00 AM
|एयर इंडिया
|6116 रुपए
|12:45- 14:25 PM
|शुक्रवार
|चेन्नई-दिल्ली
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|8268 रुपए
|08:45 AM- 18:40 PM
|इंडिगो
|9580 रुपए
|03:55- 09:15 AM
|शुक्रवार
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टिकट कैसे बुक करें?
फ्लाइट की टिकट बुकिंग के लिए अपनी पसंदीदा एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां पर यात्रा की पूरी डिटेल डालकर, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें. आप बुकिंग के समय ही फ्लाइट में खाने का ऑप्शन भी ले सकते हैं.