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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली- कोलकाता से हैदराबाद- मुंबई तक, 17 से 23 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

दिल्ली- कोलकाता से हैदराबाद- मुंबई तक, 17 से 23 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: इस हफ्ते फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां पर सस्ती टिकट मिलेगी, तो ये खबर आपके काम की है. यहां सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Aug 2026 01:49 PM (IST)
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Cheapest Flight Tickets This Week: किसी न किसी काम के लिए हवाई जहाज से सफर तो करना ही पड़ता है. अगर आपकी भी इस हफ्ते यानी 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच यात्रा करने की प्लानिंग चल रही है और ये यात्रा फ्लाइट से है, तो इस खबर को जरूर पढ़िएगा. चूंकि फ्लाइट की टिकट महंगी आती है और हमारा 2-3 घंटा सिर्फ सस्ती टिकट ढूंढने में ही निकल जाता है तो ऐसे में यहां हम आपकी मदद कर रहे हैं. यहां अलग- अलग रूट्स की सस्ती टिकट्स के बारे में बताया गया है. साथ ही बताया गया कि किस दिन आपको टिकट सस्ती मिलेंगी और कितने बजे कि फ्लाइट होगी. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-    

रूट फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन 
दिल्ली-मुंबई अकासा एयर 6040 रुपए 12:05- 23:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6141 रुपए 18:40- 20:30 PM सोमवार
दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो 6885 रुपए 17:05- 22:30 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7165 रुपए 14:55- 20:45 PM गुरुवार
दिल्ली-पूणे स्पाइस जेट  6380 रुपए 16:55- 19:25 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6800 रुपए 11:50 AM- 15:35 PM बुधवार
दिल्ली-कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 5739 रुपए 14:55- 21:30 PM स्पाइस जेट  5984 रुपए 20:10- 22:30 PM गुरुवार
बैंगलुरू-कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस  6345 रुपए 19:10- 21:40 PM इंडिगो 9075 रुपए 22:20 PM- 01:00 AM (अगले दिन) शनिवार
बैंगलुरू-दिल्ली इंडिगो  8432 रुपए 15:10- 20:45 PM अकासा एयर  8659 रुपए 04:15- 07:00 AM बुधवार
बैंगलुरू-मुंबई स्पाइस जेट  4062 रुपए 04:55- 06:55 AM इंडिगो 4564 रुपए 03:45- 05:30 AM बुधवार
हैदराबाद-मुंबई अलायंस एयर 5627 रुपए 22:15 PM- 00:30 AM (अगले दिन) इंडिगो 6517 रुपए 05:00- 6:25 AM शनिवार
अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो 5750 रुपए 00:05- 02:00 AM एयर इंडिया 6116 रुपए 12:45- 14:25 PM शुक्रवार
चेन्नई-दिल्ली एयर इंडिया एक्सप्रेस 8268 रुपए 08:45 AM- 18:40 PM इंडिगो 9580 रुपए 03:55- 09:15 AM शुक्रवार

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टिकट कैसे बुक करें?
फ्लाइट की टिकट बुकिंग के लिए अपनी पसंदीदा एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां पर यात्रा की पूरी डिटेल डालकर, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें. आप बुकिंग के समय ही फ्लाइट में खाने का ऑप्शन भी ले सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Aug 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Travel Air Ticket Flight Ticket Flight Booking
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