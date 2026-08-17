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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: आज से 23 अगस्त तक रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल

Train Cancelled: आज से 23 अगस्त तक रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. यात्रा से पहले देखें लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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  • यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जांचने की सलाह।

Latest Train Cancelled Update: हर यात्री को ट्रेन से सफर करने से पहले ही उसके मौजूदा स्टेटस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए.  क्योंकि कई बार रेलवे को जरूरी कारणों के चलते ट्रेन संचालन में बदलाव करना पड़ता है. ऐसे में कुछ लोग रोजाना काम पर जाने के लिए भी मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 

दरअसल, दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रेलवे की ओर से रोलिंग ब्लॉक लिया गया है. ये ब्लॉक 17 अगस्त यानी आज से लेकर 23 अगस्त तक लिया गया है. इस दौरान बोकारो और आसपास के स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को इस ब्लॉक का असर पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने कई मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया है. अब जानते हैं कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेन को रद्द किया है.

कौन-कौन ट्रेनें कैंसिल की गई?

  • ट्रेन नंबर 68066 आद्रा-भागा मेमू 23 अगस्त को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 68078 भागा-आद्रा मेमू 23 अगस्त को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू को 17 से 22 अगस्त तक रद्द किया गया.
  • ट्रेन नंबर 63593 पुरुलिया-आसनसोल मेमू 17 से 22 अगस्त तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 68046 आसनसोल-आद्रा मेमू को 17 अगस्त और 19 से 23 अगस्त तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68045 आद्रा-आसनसोल मेमू 17 अगस्त और 19 से 23 अगस्त तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68090 आद्रा-मिदिनापुर मेमू 18, 21 और 23 अगस्त को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 68089 मिदिनापुर-आद्रा मेमू 18,21 और 23 अगस्त को नहीं चलेगी.

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यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी रोजाना इन ट्रेनों से सफर करते हैं तो पहले ही ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी ले लीजिए. इसके लिए आप NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की वेबसाइट पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

  • इसके लिए सबसे पहले  NTES की वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद अपनी ट्रेन का नंबर डालें.
  • फिर यात्रा की तारीख चुनें.
  • इसके बाद आपको ट्रेन का ताजा स्टेटस दिख जाएगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Aug 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancel South East Adra Division
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