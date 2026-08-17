Solar Panel: 2BHK, 3BHK और 4BHK के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सही पैनल हेतु उपकरण-इन्वर्टर देखें, RWA अनुमति अवश्य लें।

Flat Solar Panel Guide: आजकल हर व्यक्ति सोलर पैनल लगवाने के फायदे जानने के बाद इसे लगवाने की सोच रहा है, ताकि उनके घर का बिजली बिल भी काफी हद तक कम हो जाए. ऐसे में अगर आप 2BHK, 3BHK या फिर 4BHK में रहते हैं और सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन कितने किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर के लिए सही रहेगा, इस बात से परेशान हैं तो आज इन सभी बातों के बारे में जान लीजिए.

2BHK के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाएं?

अगर आप 2BHK में रहते हैं और आपके घर में महीने में लगभग 150 से 250 यूनिट बिजली खर्च होती है तो आपके घर के लिए 2 से 3 किलोवट वाला सिस्टम सही रहेगा. अगर बात करें कि इससे क्या-क्या चल सकता है तो फ्रिज, टीवी, बल्ब और पंखे चला सकते हैं. साथ ही आप 3 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम से जरूरत के मुताबिक कुछ समय के लिए 1 एसी भी चलाया जा सकता है.

3BHK के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही रहेगा?

अगर आपका घर 3BHK है और महीने में लगभग 300 से 500 यूनिट बिजली खर्च होती है तो आप अपने घर के लिए 3 से 5 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं. इससे आप घर के सामान्य बिजली से चलने वाले उपकरण के साथ ही 1 से 2 एसी की जरूरत भी पूरी हो सकती है.

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4BHK के लिए कितना किलोवाट सही जानें?

बड़े घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण का इस्तेमाल भी ज्यादा हो होगा, तो इन घरों में सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है. अगर आपके घर में महीनेभर में 600 यूनिट या उसे ज्यादा बिजली खर्च होती है तो आप 5 से 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं. इससे आप सामान्य बिजली से चलने वाले उपकरणों के साथ ही एसी तक चला सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कितने एसी चलेंगे ये बात एसी की क्षमता और घर की कुल बिजली खपत पर निर्भर करेगा.

किलोवाट देखना ही नहीं है जरूरी

सोलर पैनल लगवाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना सही रहेगा, केवल ये देखकर तय नहीं होता है कि घर का साइज कितना है. इसके साथ ही ये भी देखना पड़ता है कि घर में बिजली से चलने वाले कितने उपकरण है और घर में कितनी बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. किलोवाट के साथ ही इन्वर्टर की क्षमता पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है.

फ्लैट में कैसे लगेगा सोलर सिस्टम?

अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो उसकी छत पर सोलर पैनल लगवाने से पहले कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे. इसके लिए पहले आपको RWA या सोसायटी से लिखित परमिशन यानी NOC लेनी होगी. RWA से परमिशन के बाद ही आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं.

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