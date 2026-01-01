नाई ने नहीं काटे मनपसंद बाल तो मिलेगा मोटा हर्जाना, जानें किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई?

बाल लड़का हो या लड़की दोनों के अंदर कॉनफिडे्स लाता है. यह उनकी पर्सनालिटी को और ज्यादा आकर्षित बनाता है. लोगों को लगता है की बाल उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है. इसलिए जैसे ही लोगों के बालों में कोई दिक्कत आती है वह उसमें हजारों का पैसा उड़ा देते हैं. स्त्री और पुरुष दोनों को अपने बालों से कई ज्यादा लगाव होता है. ऐसे में क्या होगा जब कोई सैलून वाला आपके बालों को गलत तरीके से काट दें.

आइए समझते हैं इस केस से

हाल ही में एक सैलून वाले ने महिला के बालों को उसके निर्देश के अनुसार नहीं काटा था. गलत तरीके से बाल काटने पर महिला को होने वाले आहत के कारण राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सैलून को महिला को बड़ी रकम का मुआवजा देने का निर्देश दिया था. दरअसल, सैलून वाले ने जिस महिला के बाल काटे थे वह हेयर प्रोडक्ट की मॉडल थी और गलत हेयरक्ट के कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा था. इसी कारण उपभोक्ता आयोग की पीठ ने बाल काटने के कारण शिकायतकर्ता को हुए नुकसान और तनाव की भरपाई करने सैलून को कहा था. इस केस में शिकायतकर्ता के पास चैट सबूत के तौर पर थे. इसके कारण उनको पर्याप्त मुआवजा दिया गया.

दूसरा मामला ऐसा ही

इसी तरह का एक मामला हैदराबाद से आया था, जहां हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने लग्जरी सैलून को गलत बाल काटने में 1.25 लाख तक का भुगतान करने बोला था. ऐसे कई मामले है जहां महिला के बालों पर ट्रीटमेंट के दौरान लापरवाही के कारण उसके बाल खराब हो गए थे लेकिन केस करने और पक्का सबूत मिलने पर आसानी से उनको मुआवजा दिया गया था.

गलत बाल काटे तो मिलेगा मुआवजा

इस बात से स्पष्ट है कि महिला हो या पुरूष दोनों के पास अगर सबूत हो तो उसको गलत बाल काटने के कारण होने वाले तनाव और इमोशनल ट्रॉमा का मुआवजा दिया जाएगा. कोर्ट के हिसाब से ऐसे मामले में सैलून की गलती के कारण लोगों को काफी ज्यादा तनाव और कई बार अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, जैसा कि एक केस में देखा गया था. अगर आप जिस सैलून में जाते हैं और उन्होंने आपकी निर्देश के अनुसार बाल नहीं काटे तो आप आसानी से कोर्ट में केस कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?

