Afghanistan Announce Their Squad For T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15-सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान टीम की कप्तानी स्टार लेग स्पिनर राशिद खान करेंगे और सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को उपकप्तान बनाया गया है. अफगानिस्तान टीम ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसके चलते अफगान टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी

नवीन उल हक की लंबे समय के बाद टीम में वापसी

अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी को भी टीम में शामिल किया है, जो 1 जनवरी, 2026 को 41 साल के होने वाले हैं. नवीन उल हक और गुलबदीन नायब की भी टीम में वापसी हुई है, जिससे उनकी बॉलिंग लाइन-अप अब और भी काफी मजबूत हो जाएगी. नवीन ने साल 2025 में अफगानिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेला है और चोट की वजह से वो एशिया कप भी नहीं खेल पाए थे. दोनों ने पिछले टी20 विश्व कप में टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन किया था.

अल्लाह गजनफर रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल

19 साल के मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर टीम में जगह बनाने में असफल हुए हैं. उन्हें तीन रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है. अल्लाह के अलावा, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है. टी20 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलेगी. इस सीरीज को 19 से 22 जनवरी, 2026 के बीच शारजाह में खेला जाएगा.

अफगानिस्तान की टीम मुश्किल ग्रुप में मौजूद

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान टीम को ग्रुप डी में रखा गया है. इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और कनाडा की टीमें मौजूद हैं. दो मजबूत टीम होने की वजह से अफगानिस्तान की रहा आसान नहीं होगी. 8 फरवरी को अपने पहले मैच में अफगानिस्तान का सामना चेन्नई में न्यूजीलैंड से होगा. इसके बाद 11 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के सामने खेलेगी.

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम: राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई.