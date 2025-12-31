एक्सप्लोरर
नाइट क्लब में कर रहे नए साल की पार्टी तो भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना जेल में बीतेगी पूरी रात
New Year 2026 Nightclub Safety Tips: नए साल की नाइट क्लब पार्टी में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है. नियमों की अनदेखी करने पर जश्न की रात परेशानी में बदल सकती है.
साल 2025 खत्म होने वाला है और कुछ ही पलों में हम 2026 में कदम रखने वाले हैं. नए साल के वेलकम को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं. कोई घर पर जश्न मनाता है. तो कई लोग नाइटक्लब की पार्टी करते हैं. अगर आप भी क्लब जा रहे हैं. तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
1/6
2/6
Published at : 31 Dec 2025 02:52 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
नाइट क्लब में कर रहे नए साल की पार्टी तो भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना जेल में बीतेगी पूरी रात
यूटिलिटी
6 Photos
आज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान
यूटिलिटी
6 Photos
31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
यूटिलिटी
6 Photos
क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
6 Photos
सर्दियों में कार के शीशे पर जमने वाला फॉग कैसे हटाएं? ये आसान टिप्स आएंगी तुरंत काम
यूटिलिटी
6 Photos
पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पेन किलर नीमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
विश्व
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
नाइट क्लब में कर रहे नए साल की पार्टी तो भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना जेल में बीतेगी पूरी रात
यूटिलिटी
6 Photos
आज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion