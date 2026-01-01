हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें

नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें

देश में नए साल के पहले दिन मौसम भी बदलता नजर आ रहा है. हिमाचल प्रदेश, लेह और जम्मू-कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश में नए साल के पहले दिन मौसम भी बदलता नजर आ रहा है. पहाड़ों में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों के अलावा कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज (1 जनवरी) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है. दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में बारिश की संभावना
राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है. बुधवार को पूरा एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा रहा. आईएमडी के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई है. अगर बारिश हुई तो प्रदूषण से मामूली राहत की उम्मीद है. सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई 390 या 400 के आसपास है, जो बेहद खराब है. 

यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में हाड़कंपा देने वाली ठंड का कहर जारी है. आज गुरुवार (1 जनवरी 2026) को कोहरे और शीतलहर के साथ कई जिलों में बारिश की भी संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में थोड़ा उछाल देखा जा सकता है, लेकिन इस बढ़ोतरी से यूपी वालों को ठंड से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. लगातार कोहरे के कारण रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

IMD के मुताबिक 1 जनवरी को पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कोहरे के साथ ही कोल्ड डे का असर भी दिखाई पड़ेगा. पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, संभल, रामपुर,सहारनपुर, मुज्जफरनगर और बिजनौर में हल्की बारिश हो सकती है.

किन जिलों में कोहरे की चेतावनी
यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कौशाम्बी, चित्रकुट, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, औरेया और आगरा में गुरुवार सुबह कोहरे की चादर नजर आएगी. हालांकि कुछ जगहों पर दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलेगी.

बिहार का मौसम
बिहार में शीतलहर और कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक कई हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को करीब 25 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, दरभंगा, नालंदा, नवादा, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और हाजीपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान थोड़ा गिर सकता है, जिससे नए साल से सर्दी का असर और बढ़ सकता है. 

ये भी पढ़ें

PM मोदी की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की 50वीं बैठक संपन्न, 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा

Published at : 01 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Himachal Pradesh Rain Jammu And Kashmir UP Imd DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
मोहम्‍मद शमी को लेकर सेलेक्‍टर्स ले सकते हैं बड़ा फैसला? वर्ल्‍ड कप 2027 को लेकर बड़ी खबर
मोहम्‍मद शमी को लेकर सेलेक्‍टर्स ले सकते हैं बड़ा फैसला? वर्ल्‍ड कप 2027 को लेकर बड़ी खबर
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
मोहम्‍मद शमी को लेकर सेलेक्‍टर्स ले सकते हैं बड़ा फैसला? वर्ल्‍ड कप 2027 को लेकर बड़ी खबर
मोहम्‍मद शमी को लेकर सेलेक्‍टर्स ले सकते हैं बड़ा फैसला? वर्ल्‍ड कप 2027 को लेकर बड़ी खबर
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
जनरल नॉलेज
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
हेल्थ
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में जमकर पी शराब और अब तबीयत हो रही खराब, जानें घर पर कैसे उतारें हैंगओवर?
न्यू ईयर पार्टी में जमकर पी शराब और अब तबीयत हो रही खराब, जानें घर पर कैसे उतारें हैंगओवर?
ट्रेंडिंग
3 किमी लंबी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, फ्लैट्स की संख्या जानकर घूम जाएगा दिमाग- वीडियो वायरल
3 किमी लंबी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, फ्लैट्स की संख्या जानकर घूम जाएगा दिमाग
टेलीविजन
Anupama Spoiler: चॉल में जिस्मफरोशी का धंधा चलाती है अनुपमा? होगी चप्पल से पिटाई, रजनी करेगी अपनी सहेली को बर्बाद
चॉल में जिस्मफरोशी का धंधा चलाती है अनुपमा? होगी चप्पल से पिटाई
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget