सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
Mukhyamantri Rajshree Yojana: सरकार की इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. जान लें कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है.
बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. ऐसी ही एक योजना है राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना. इस स्कीम के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक कुल 50 हजार रुपये की मदद दी जाती है.
Published at : 30 Dec 2025 04:04 PM (IST)
