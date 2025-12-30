हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस

सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस

Mukhyamantri Rajshree Yojana: सरकार की इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. जान लें कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Mukhyamantri Rajshree Yojana: सरकार की इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. जान लें कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है.

बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. ऐसी ही एक योजना है राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना. इस स्कीम के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक कुल 50 हजार रुपये की मदद दी जाती है.

राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्रीयोजना की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि पहले कई इलाकों में लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं थीं. राजस्थान भी इससे अछूता नहीं था. सरकार का मकसद बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना. उनकी पढ़ाई जारी रखना और परिवारों की सोच को सकारात्मक बनाना है.
राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्रीयोजना की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि पहले कई इलाकों में लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं थीं. राजस्थान भी इससे अछूता नहीं था. सरकार का मकसद बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना. उनकी पढ़ाई जारी रखना और परिवारों की सोच को सकारात्मक बनाना है.
मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से लागू है. इसके तहत बालिका के जन्म के बाद से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक कुल 50 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि एक साथ नहीं मिलती बल्कि 6 किस्तों में दी जाती है. हर किस्त बेटी के जीवन और पढ़ाई के अहम पड़ाव से जुड़ी होती है.
मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से लागू है. इसके तहत बालिका के जन्म के बाद से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक कुल 50 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि एक साथ नहीं मिलती बल्कि 6 किस्तों में दी जाती है. हर किस्त बेटी के जीवन और पढ़ाई के अहम पड़ाव से जुड़ी होती है.
Published at : 30 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Rajasthan Government Utility News Women Welfare Scheme

