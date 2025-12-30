सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस

मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से लागू है. इसके तहत बालिका के जन्म के बाद से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक कुल 50 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि एक साथ नहीं मिलती बल्कि 6 किस्तों में दी जाती है. हर किस्त बेटी के जीवन और पढ़ाई के अहम पड़ाव से जुड़ी होती है.