नए साल की पूर्व संध्या पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है. पुतिन ने 2026 के आगाज पर देश को संबोधित करते हुए यूक्रेन में रूस की 'अंतिम जीत' को लेकर पूरा भरोसा जताया और नागरिकों से रूसी सैनिकों के समर्थन की अपील की.

सबसे पहले कामचटका में प्रसारित हुआ संबोधन

पुतिन का यह टेलीविजन संबोधन रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में सबसे पहले प्रसारित हुआ, जहां 2026 में प्रवेश का सबसे पहले जश्न मनाया गया. इसके बाद यह संदेश देश के अन्य क्षेत्रों में दिखाया गया.

सैनिकों और कमांडरों को दिया संदेश

नए साल की शुभकामनाएं देते हुए पुतिन ने सीधे तौर पर युद्ध में तैनात सैनिकों और कमांडरों को संबोधित किया. एएफपी के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'हमें आप पर और हमारी जीत पर भरोसा है.' उन्होंने आगे कहा कि रूस के करोड़ों लोग मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों के बारे में सोच रहे हैं.

युद्ध को बताया राष्ट्रीय प्रयास

पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को एक साझा राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा कि पूरा देश इस लड़ाई में सैनिकों के साथ खड़ा है और यह युद्ध रूस की संप्रभुता और भविष्य से जुड़ा हुआ है. यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है. अब तक इस संघर्ष में सैनिकों की मौत का आंकड़ा दोनों ओर से दसियों हजार से लेकर लाखों तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

क्रेमलिन के सामने खड़े होकर दिया संदेश

काले सूट और गहरे नीले रंग की टाई पहने पुतिन क्रेमलिन के सामने खड़े नजर आए. उन्होंने एकता और देशभक्ति पर जोर देते हुए कहा, 'हमारी एकता की ताकत ही मातृभूमि की संप्रभुता, सुरक्षा, विकास और भविष्य तय करती है.'



सोवियत दौर से चली आ रही परंपरा

रूस में नए साल पर राष्ट्रपति का टेलीविजन संबोधन एक पुरानी परंपरा है, जिसकी शुरुआत सोवियत युग में हुई थी. यह भाषण हर साल नए साल से ठीक पहले देशभर में प्रसारित किया जाता है और इसे खास अहमियत दी जाती है.