आज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान

Year Ender 2025:साल खत्म होने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाना बेहद जरूरी है. इन्हें टालने पर आने वाले साल में बैंक, टैक्स और दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Year Ender 2025:साल खत्म होने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाना बेहद जरूरी है. इन्हें टालने पर आने वाले साल में बैंक, टैक्स और दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

साल 2025 खत्म होने वाला है और हम आखिरी हफ्ते में खड़े हैं. न्यू ईयर पार्टी, ट्रैवल प्लान और सेलिब्रेशन के बीच कुछ जरूरी काम अक्सर छूट जाते हैं. दिक्कत यह है कि इन कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर है. अगर समय रहते निपटाया नहीं. तो 2026 भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

साल खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को टालना सिर्फ लापरवाही नहीं. सीधा नुकसान बन सकता है. कहीं आर्थिक झटका लग सकता है. तो कहीं बैंक और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं. कुछ मामलों में कानूनी नोटिस तक आ सकता है.
साल खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को टालना सिर्फ लापरवाही नहीं. सीधा नुकसान बन सकता है. कहीं आर्थिक झटका लग सकता है. तो कहीं बैंक और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं. कुछ मामलों में कानूनी नोटिस तक आ सकता है.
पैन और आधार को लिंक करना अब ऑप्शन नहीं मजबूरी है. तय समय तक यह काम नहीं किया. तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है. इसके बाद बैंक से जुड़ा हर बड़ा काम मुश्किल हो जाएगा. न अकाउंट खुलेगा, न बड़े लेनदेन हो पाएंगे.
पैन और आधार को लिंक करना अब ऑप्शन नहीं मजबूरी है. तय समय तक यह काम नहीं किया. तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है. इसके बाद बैंक से जुड़ा हर बड़ा काम मुश्किल हो जाएगा. न अकाउंट खुलेगा, न बड़े लेनदेन हो पाएंगे.
Published at : 31 Dec 2025 12:31 PM (IST)
PAN-Aadhaar Utility News New Year 2026 Year Ender 2025

यूटिलिटी फोटो गैलरी

