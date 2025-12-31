आज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान

साल खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को टालना सिर्फ लापरवाही नहीं. सीधा नुकसान बन सकता है. कहीं आर्थिक झटका लग सकता है. तो कहीं बैंक और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं. कुछ मामलों में कानूनी नोटिस तक आ सकता है.